Psicologia accessible

Creat: Actualitzat:

El passat octubre del 2023, la psicologia va quedar inclosa, per primera vegada a Andorra, a la cartera de serveis de la CASS. Una mesura important que va començar a gestar-se durant la pandèmia, quan el Govern va impulsar un programa d’atenció psicològica gratuïta per ajudar aquelles persones que més havien patit els seus efectes. Però ja no només la pandèmia va evidenciar que la salut mental ha de ser una prioritat. En un món i uns temps d’incertesa, amb molta influència de les xarxes socials, amb un increment de l’estrès i on s’han reduït les interconnexions humanes -quan no hi ha pantalles entremig-, els problemes vinculats amb la salut mental han augmentat arreu. Per tant, dotar la ciutadania de serveis accessibles i públics per poder-se tractar és tan necessari com indispensable. Les dades així ho corroboren, des de l’octubre del 2023 i fins a inicis d’aquest 2025, 1.381 persones s’han beneficiat d’aquesta prestació -a la qual s’ha d’accedir per derivació mèdica-, i s’han realitzat 8.273 actes a través dels 17 psicòlegs clínics que compten amb conveni amb la CASS. Pel que fa a les edats, un de cada quatre pacients són menors d’edat, fet que demostra també que, malauradament, molts trastorns mentals com l’ansietat, la depressió o els trastorns de la conducta comencen ja en l’adolescència o, fins i tot, abans. A més, i fruit de tot el desplegament que des del Govern s’està fent en matèria de salut mental, especialment a través del Pla integral de salut mental i addicions, la setmana passada es va anunciar la inclusió de l’atenció neuropsicològica al finançament públic sanitari. Els neuropsicòlegs són aquells professionals que s’ocupen de tractar les persones amb trastorns de la memòria, l’atenció, el llenguatge i les funcions executives. No és evident trobar als països del nostre entorn una atenció a la psicologia pública i de fàcil accés. Crec que és un aspecte que cal valorar en uns temps en què la salut mental ha esdevingut una preocupació mundial de primer ordre, i també fomentar, no només oferint una atenció de qualitat, sinó també des de la prevenció i l’acompanyament a l’entorn de la persona que en pateix.