Línies de bus

El debat públic entorn dels nous recorreguts de les línies d’autobús ha pres força aquests dies. Els recents canvis en el transport públic han despertat una onada de queixes, especialment a Escaldes i Ordino. Cartells a les parades critiquen el nou sistema i molts usuaris denuncien saturació, recorreguts menys clars i pèrdua de freqüències. La sensació general és que s’ha complicat allò que funcionava i que s’han fet canvis sense escoltar prou els usuaris, o bé, tot i escortar, no han entès el que realment es demanava. A Escaldes, la crítica se centra en l’absència d’informació prèvia, incomprensió dels nous circuits i sensació que “qui els ha dissenyat no utilitza el bus”. Un cas especialment criticat és el de l’L6, que ha vist alterat el seu recorregut de manera que, lluny de ser més eficient, s’ha tornat més lent i menys pràctic per a molts veïns. El nou traçat allarga trajectes, obliga a fer transbords i ha generat desconcert entre la gent gran i els treballadors habituals. Dins d’aquest context, la nova línia L7, pensada per descongestionar la vall central i millorar la connexió entre les dues valls, pot suposar una bona oportunitat, però encara podria ser més útil si s’estengués fins a Ordino i Encamp. Per què? Perquè els dos instituts més importants del país són precisament en aquestes dues parròquies. Cada dia, un gran nombre d’estudiants es desplacen entre valls per anar a classe. Ara, això implica transbords, esperes i, sovint, retards. Si l’L7 connectés directament Ordino i Encamp, milloraria el servei escolar, reduiria temps de trajecte i alleujaria altres línies saturades, com ara l’L4. El Govern diu que no es poden augmentar costos, però una línia útil no ha de ser més cara, sinó més ben pensada. Cal escoltar els usuaris habituals: estudiants, famílies, professors i treballadors. Aquest nou traçat estaria alineat amb l’objectiu original: més cobertura territorial, menys temps de trajecte i interconnexió entre valls sense disparar el cost. Una L7 que connecti Ordino i Encamp no és només una millora logística, és una aposta per la cohesió territorial i per un transport públic que respongui a les necessitats reals de la gent.