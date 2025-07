L’estiu més fred

Creat: Actualitzat:

Segons dades del Servei Meteorològic andorrà, el mes de juny passat ha batut tots els rècords de temperatura, esdevenint el més càlid d’ençà que hi ha registres. Ens hem de mentalitzar que cada estiu sigui més tòrrid que l’anterior i que les onades de calor siguin cada vegada més freqüents, superant el nombre de dies considerats estivals i la temperatura mitjana de les darreres dècades. A l’angoixa produïda per la calor extrema s’afegeix la por als incendis forestals. És cert que el canvi climàtic no provoca els incendis, de manera directa, però els agreuja, ja que disminueix la humitat de la vegetació i la sequera els afavoreix.

La setmana passada es va produir un important incendi a la província de Lleida, en una zona ben coneguda pels andorrans per formar part dels habituals desplaçaments a la Costa Daurada. Ha estat un incendi capaç d’alterar la meteorologia, ja que va originar un núvol de desenvolupament vertical de cendres i fum, el més alt que s’ha registrat mai a Catalunya. El núvol, acompanyat de vents forts, va provocar canvis sobtats en la direcció de les flames, fet que va ocasionar la seva ràpida expansió. Es van cremar més de 6.000 hectàrees, 20.000 persones van ser confinades i dues van morir atrapades per les flames. Aquest és un exemple més dels múltiples incendis que cada estiu devasten els països del sud d’Europa.

A casa nostra la gestió forestal és clarament deficitària a les zones pròximes als nuclis urbans, ocupades actualment per bosc i que no tenen manteniment. Els comuns argumenten que són terrenys privats i els privats no se n’ocupen. Sovint, netejar camins equival a abocar restes de poda als voltants, accions que es complementen amb les deixalles llençades per aquells que no tenen cura ni de si mateixos. Ingredients per cuinar un incendi proper a les zones urbanes, les conseqüències del qual no vull ni pensar. Hem d’agrair els freqüents ruixats que es produeixen a la tarda que actuen com a bàlsam per a una natura estressada pel canvi climàtic. L’opinió dels experts és que, si no s’hi posa remei de forma immediata, enguany viurem l’estiu més fred dels pròxims anys. Malauradament, les adaptacions al canvi climàtic són lentes, si no inexistents; la situació és crítica i les solucions han de ser dràstiques.