Tradició i diversificació

S’apropa amb pas valent la treva estiuenca, tan esperada. Ara bé, no per a tothom, evidentment. Així, d’aquí a poc, es donarà pas a la segona gran temporada de l’any, després de la de l’hivern. Per tant, un nombre important de ciutadans hauran de treballar de valent durant els dos pròxims mesos per acollir els turistes que triaran la nostra destinació.

Els altres, aquells que tenen la sort de gaudir de les seves vacances, es dirigiran, com és costum, cap a les platges properes o els més afortunats cap a unes contrades llunyanes amb el propòsit de descobrir nous paisatges i cultures diferents. I així s’està repetint, podríem dir, des de temps immemorials, o almenys des dels anys cinquanta, pel que ens afecta.

I no tenim cap altra solució que continuar en aquesta via, atès que, tot i els esforços desplegats, la tan preuada diversificació econòmica encara no s’ha aconseguit del tot, o almenys amb els resultats desitjats. Un cop d’ull a les estadístiques econòmiques ho desvela. El pilar de les finances públiques i de la nostra relativa prosperitat continua sent el turisme, coadjuvat per la construcció i la banca. Les innombrables promeses que s’han anat fent al llarg del temps en relació amb la instal·lació en el nostre territori d’empreses multinacionals d’alt valor afegit han quedat quasi en un no res. Això s’explica, entre altres motius, per la política fiscal agressiva dels nostres competidors, alguns dels quals membres de la Unió Europea, amb els nombrosos avantatges diferencials que això comporta. Així, recentment, Portugal ha anunciat la decisió de fixar, ben aviat, l’impost de societats en un 15%, o sigui no gaire allunyat del nostre. Si s’afegeix aquesta voluntat, compartida per altres estats, a la facilitat i al cost mínim d’instal·lació d’empreses, atès el preu del terreny i les comoditats del transport de mercaderies, a la diferència de casa nostra, s’entén que el nostre posicionament és força delicat i així ho demostra la mínima xifra d’exportacions que portem a terme. Per tant, sembla imprescindible accentuar encara més els esforços en aquest àmbit, per diversificar i enfortir la nostra economia, sense evidentment perjudicar els sectors tradicionals.