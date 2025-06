Una oportunitat per a Andorra

Creat: Actualitzat:

El recent discurs del nou Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha encès un debat encoratjador.

La urgència de despenalitzar l’avortament. El fet que el nou Copríncep hagi adoptat un to conciliador, parlant de laïcitat positiva, s’ha interpretat com un gest d’obertura i un nou impuls perquè el procés legislatiu es completi finalment.

Fins ara, la lluita per al dret a l’avortament havia topat amb diverses resistències. Certs sectors eclesiàstics mantenien una posició inamovible. Alguns partits vetaven canvis transcendents. Però ara, amb un Copríncep que no tanca la porta i, fins i tot, es mostra obert, es dona un context inèdit que pot accelerar la tramitació.

Malgrat tot, la despenalització no és només una reforma legislativa: representa una transformació moral i social que pugna amb arrels profundes del nostre sistema jurídic, cultural i religiós. Aquí no es tracta només de permetre un acte, sinó de reconèixer un dret: el de les dones a decidir sobre el seu propi cos.

Negar aquesta realitat, com ja han advertit algunes persones de diferents sectors, pot tenir conseqüències pràctiques greus. Allò que comença com una despenalització puntual en altres països ha derivat en una legalització més àmplia sense controls estrictes. Andorra pot aprofitar aquesta empremta institucional per avançar en un marc regulatori que garanteixi drets i alhora estableixi salvaguardes: període de reflexió, suport social, accés a l’acompanyament psicològic i protecció de la salut pública. Un model que sigui equilibrat i humà, que reconegui les vulnerabilitats i aposti per la prevenció.

És el moment per a una laïcitat creativa en què l’Estat i l’Església col·laborin des del respecte mutu. Es tracta de construir un espai on la pluralitat de creences i opinions que conviuen a Andorra trobin un punt de trobada en valors com la dignitat, la llibertat i la responsabilitat individual.

L’equilibri sempre és delicat. Els ciutadans mereixen una normativa que protegeixi, doni suport i empoderi; que reconegui drets fonamentals sense imposar culpabilitats ni imposicions. Ara és el moment d’avançar sense recances, construint una societat més justa, democràtica i lliure.