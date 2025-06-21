Com es nota que va cansat
Suposo que us n’heu adonat, oi? Vull dir, que fa dies que és molt evident i no sé fins a quin punt deu ser sobrer comentar-ho. El cas és que el senyor que acostuma a fer comentaris molt àcids a les notícies entre tres quarts de vuit i un quart de nou del matí fa dies que trobo que li falta una mica de punch, que s’està estovant, que ja no hi fot tota la mala bava a què ens tenia acostumats, ja m’enteneu. Es nota que està passant per un mal moment, que va mancat d’hores de son, que els temes que han estat més d’actualitat aquest darrer trimestre li cauen una mica lluny i, per què no dir-ho, que ja no s’està prenent la seva tasca tan seriosament com ho havia fet. És un cas justament contrari al de la senyora que comenta les notícies sempre al voltant de les tres en punt, just quan torna a l’oficina després de dinar. Tan ponderada que era ella, tan forçadament mesurada, tan equilibrista... I ara què? S’ha desfermat. I de quina manera! Com es nota que s’ha barallat amb aquells a qui protegia. Com es nota que es deu haver separat o que la deuen haver fotut fora del pis o que té un fill acabat d’entrar en l’adolescència, com se li veu el llautó, si no com s’explica que els seus comentaris de la darrera setmana s’hagin radicalitzat tant? Si algú ha detectat canvis semblants, feu-me’ls arribar, si us plau, als comentaris d’aquesta columna. No me’ls llegeixo mai, però m’hi vull tornar posar, aquest tren no el vull deixar passar. Vaig arribar tard al món dels anònims enfurismats, la moda dels policies de balcó em va agafar amb molta feina dins de casa i massa fred al meu balcó canillenc, ara aquest nou trend m’hi penso arrapar com si m’hi anés la vida. M’he fixat en la tècnica dels millors i em veig amb cor de copiar-la. Ja no cal discutir les idees o els arguments dels periodistes, els columnistes o els ninotaires, ni tan sols cal atacar la persona, l’últim crit passa per fer d’avaluadors de columnes, comentar-ne l’estil i vincular-ho amb una anàlisi psicològica de pa sucat amb oli del qui ho redacta, especulant sobre si va molt cansat, si s’ha esforçat gaire o no o si deu anar ben o mal servit al llit. I, emprenedor i innovador com soc, he decidit revolucionar el gènere: comentar si els nostres comentaristes anònims estrella van ben o mal follats. Seguirem informant.