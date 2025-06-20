Més seguretat en la nostra salut
Hem sentit a parlar molt de la recepta electrònica i de la seva implantació a casa nostra, però potser ens cal remarcar per què la volem, quin avantatge ens aporta i per què serveix realment.
Imaginem per un instant que el metge referent ens prescriu una medicació per a alguna malaltia concreta, i que en aquell precís moment tots i cadascun dels altres professionals sanitaris que poden intervenir en la nostra malaltia i en la nostra salut en general són al costat d’aquest metge prescriptor.
Imaginem que aquesta prescripció la veiessin el servei d’urgències i també totes les farmàcies en el moment en què l’anés a comprar. Imaginem també que aquest nou fàrmac que em pogués comportar un efecte secundari o una contraindicació, el poguessin veure tots a la vegada i, fins i tot, imaginem que el mateix programa informàtic pogués activar un avís informant-nos que aquest nou medicament associat als que ja preníem podria presentar una contraindicació, una interacció farmacològica, una duplicitat o un risc d’efectes secundaris pel fet d’haver incorporat una nova medicació a les que ja prenia.
Amb els anys, prenem nous fàrmacs per a malalties cròniques que abans no teníem, i que amb el pas del temps ja no es comporten al nostre cos de la mateixa manera. Amb el temps, també tenim contraindicats fàrmacs que ja no podem prendre, com succeeix en embarassades, en nens, en malalties associades, totes elles noves situacions a tenir en compte. Però tenim un equip de professionals que vetlla per la nostra salut, des del metge de capçalera, potser algun metge de fora d’Andorra que ens hagi visitat, fins als diferents especialistes que intervenen en la millora de la nostra salut, i que en algun moment ens recepten alguna medicació.
La recepta electrònica és una eina que ens dona més seguretat, més confiança, més tranquil·litat, més enllà de la també necessària sostenibilitat del sistema d’ajut al metge i a nosaltres mateixos com a pacients, i un mecanisme de control de la medicació. En definitiva, la recepta electrònica ens aporta una millora en la seguretat clínica, en la nostra salut en general.