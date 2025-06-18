Immediatesa negativa
La setmana passada, en el decurs d’un sopar en un dels nombrosos i excel·lents restaurants del país, un dels meus amics, propietari d’una agència de viatges, m’alertava sobre una nova modalitat de turisme, impulsada per les companyies d’aviació qualificades de low cost, o sigui baix preu i cap servei. Estaven promocionant, amb un èxit innegable, els sojorns en les diverses capitals europees d’un sol dia. Excursionisme, doncs, i no pas turisme. Així, s’ofereix a un habitant de Londres aixecar-se d’hora per agafar un avió cap a París i retorn a final de tarda. Cap equipatge, evidentment, i cap suplement costós, i unes quantes hores, més o menys les mateixes que a l’aeroport i a l’avió, per descobrir i visitar, corrent i de pressa, quatre o cinc monuments emblemàtics de la capital francesa. A la inversa, s’ofereix el mateix producte a aquells que volen visitar Londres, Múnic o Berlín. Aquesta forma de viatjar es va repetint i creix setmana rere setmana, atesos els baixos preus practicats i, evidentment, sense cap preocupació per la repercussió ecològica que això comporta. Aquesta casuística em va fer pensar, en aquell moment, fent un símil atrevit, però no del tot absurd, amb aquestes aplicacions que et permeten descobrir, en un màxim de 15 minuts, els també nombrosos monuments de la literatura mundial. O sigui que, en molt pocs dies, et pots transformar en un gran coneixedor de Shakespeare, Dostoievski o Voltaire, de tal manera que en qualsevol circumstància puguis impressionar els coneguts amb uns suposats coneixements literaris, encara que siguin en realitat del tot superficials.
I aquesta és una de les noves característiques de la societat moderna. La velocitat i la precipitació esdevenen unes virtuts essencials. Així, els correus electrònics s’han de contestar imperativament en deu minuts, així com els tuits, en detriment de la reflexió, que hauria d’imperar en les nostres accions.
Aquest moviment ens porta a actuar, sense dedicar-hi un temps de pensament suficient i imprescindible, amb les conseqüències negatives que implica aquesta manera de fer. I sembla, avui dia, difícil, per no dir impossible, reconduir aquesta dinàmica tan perjudicial.