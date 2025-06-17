El país més segur
Fa uns dies, durant una conversa amb una persona que fa pocs mesos que ha arribat a Andorra, em feia la reflexió que potser no som del tot conscients de la sort que tenim de viure en un país tan segur, on podem sortir al carrer a qualsevol hora del dia. Ell havia viscut en diversos països i valorava molt aquesta sensació de tranquil·litat que es viu al nostre país, la qual no havia sentit a d’altres indrets.
Pocs dies més tard, en la notícia sobre la celebració del dia de la patrona de la policia, tornava a aparèixer el tema: les autoritats felicitaven el cos policial per contribuir a fer d’Andorra el país més segur del món. És a dir, ja no es tracta només d’una percepció, sinó d’una evidència constatada. De fet, encapçalem un dels rànquings més anhelats, el que mesura el grau de seguretat dels països.
La Plataforma Numbeo, especialitzada en aquest tipus d’estadístiques de comparativa internacional, ha qualificat Andorra amb 84,7 punts sobre 100 aquest any. Numbeo, per desplegar la comparativa, es basa en dades relacionades amb l’accés a l’habitatge, la salut, el trànsit, la criminalitat, el cost de la vida i la pol·lució de tots els països del món. Cap país supera Andorra i per trobar-ne un d’europeu cal remuntar-se fins a l’onzena posició, on hi ha Mònaco. Però no tan sols ho diu Numbeo, Andorra també encapçala el rànquing de seguretat mundial segons CEO World, publicació especialitzada en economia, negocis i inversions globals. Aquí la nota puja fins als 91,86 punts.
La seguretat és una de les qualitats que ens fa sentir més orgullosos. Per això l’hem de preservar, fet que s’aconsegueix amb l’acord d’associació amb la Unió Europea. Si l’acord entra en vigor perquè la ciutadania així ho decideix, es conservarà l’actual control físic a les dues fronteres, per a ciutadans nacionals de la UE o de fora, així com per als turistes. També es mantindrà el control d’antecedents penals per a determinades professions sensibles i controls aleatoris per a la resta de residents de la UE que vulguin venir a viure a Andorra. Per als no residents a la UE, res canvia en aquest sentit. Tot plegat per continuar tenint la seguretat com un dels pilars més preuats.