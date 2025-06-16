El valor de l’amistat
En un món cada cop més individualista, el valor de l’amistat té una dimensió més profunda. Vivim en una societat que valora la productivitat, la rapidesa i l’aparença. Però, enmig d’aquest ritme frenètic, de vegades oblidem allò més essencial: les persones que ens envolten i, sobretot, com les cuidem quan més ens necessiten. L’amistat, aquella connexió profunda que ens uneix a algú per afinitat, estima i respecte, adquireix un valor molt més profund quan la vida es torna difícil, especialment quan una malaltia entra en escena. No sempre és fàcil saber com reaccionar quan una amistat pateix. Ens pot fer por no saber què dir, fer-ho malament, o simplement ens incomoda veure algú a qui estimem patint. Però justament aquí és on l’amistat veritable es posa a prova. No es tracta de tenir les paraules perfectes, sinó de ser-hi. La presència sincera, la disponibilitat emocional i el gest petit però constant són els trets que marquen la diferència. L’empatia no és compassió. És intentar posar-se al lloc de l’altre, reconèixer el seu dolor sense minimitzar-lo ni evitar-lo. No es tracta de curar ningú, sinó de fer el camí plegats, malgrat les dificultats. L’empatia implica escoltar amb el cor, sense voler solucionar-ho tot, sinó simplement fer costat. Ser una mà que no pressiona, però que sosté. Quan som testimonis del patiment d’una persona estimada, també ens confrontem amb les nostres pròpies pors. Però fugir o allunyar-se no és mai la resposta. Ser bona persona en aquest context vol dir mantenir-se a prop amb respecte i tendresa, amb paciència i honestedat. Vol dir cuidar sense fer soroll, oferir sense esperar res a canvi. Ser bona persona implica també ser valent. Valent per mirar el patiment als ulls, per no girar la cara quan la vida es fa incòmoda. L’amistat autèntica no desapareix quan arriba la malaltia; es transforma, s’adapta, creix. L’amistat en temps difícils no només acompanya, també dignifica. Per això, si tens una amistat que està passant un mal moment, sigues-hi. Amb el cor obert. Perquè el suport sincer i humà pot no guarir, però sí alleujar. I en aquest món tan ferit, alleujar és una forma de curar. I això és el millor que podem fer els uns pels altres.