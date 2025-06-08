Literatura ambiciosa
Entre les pàgines d’un llibre, no només es creen històries, també lligams amb la terra i els seus autors, alguns dels quals poques oportunitats tenen de publicar, no per falta de talent sinó de teixit editorial i nacional.
Mentre algunes editorials sobreviuen com poden publicant vuit llibres l’any al Principat, les que malviuen troben de fer-se espai en un país massa petit per a elles. Pocs viuen de la cultura i, si més no, perdura estoicament amb la resiliència d’una flor que creix travessant formigó. Potser el país ha de fer un esforç a crear més llocs comuns, activitats i festivitats conjuntes, en comptes d’anar-se’n a vendre una desena de llibres a la capital veïna. Exposar al públic la varietat de casa nostra és, sense dubte, una missió noble, fent arribar un total de 140 títols en català i, sobretot, en castellà als madrilenys. Tanmateix, l’estratègia de mostrar la literatura del país, escrita en la nostra llengua, té sentit a Madrid? Fa aigües. El llibre en català només tindrà èxit si es potencia al territori amb noves propostes, arriscades i llampants per a joves i adults des del gènere fantàstic fins a la novel·la històrica, o si s’incentiven més col·laboracions com el Matí d’Andorra a la Setmana del Llibre en Català. Donar veu i vot a les editorials petites que fan l’esforç personal i econòmic de dotar de patrimoni al país. Més unió entre autors, lectors i artistes, entre editors i organitzadors, entre autoritats i col·lectius. De moment, hem fet passos de gegant, però quan els objectius són colossals –com ho és convertir la literatura andorrana en un referent cultural i identitari– encara queda camí per recórrer. És bon moment per plantejar-nos què volem per a la literatura andorrana, els seus autors, i, sobretot, per als lectors. Podem mirar més enllà, potenciar l’esdeveniment propi, com la Nit literària del Cercle de les Arts i les Lletres, per convertir-la en reclam per a l’exterior. Repensar guardons per evitar que quedin deserts. Fer més xerrades i presentacions d’autors catalans i internacionals traduïts, obrint noves finestres a la diversitat literària perquè les mirades apuntin a casa nostra.
Cal ser ambiciosos. Fer d’Andorra un focus cultural de turisme literari.