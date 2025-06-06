El nostre dorsal amagat
Després d’aquest mes de maig carregat de pluges sembla que ara ja arriba l’estiu, i amb ell, totes les activitats esportives per a totes les edats i condicions.
Avui m’adreço especialment a totes aquelles persones que mantenen la constància en la pràctica de l’esport. Des d’aquelles que per edat, per la seva dificultat física o pel motiu que sigui, arriben amb més dificultats a la meta d’una cursa popular, fins a les persones que per la seva condició física arriben a assolir uns resultats que els situen en primeres posicions.
Fa uns dies vaig tenir l’ocasió de parlar amb un familiar de més de vuitanta anys que m’explicava com darrerament havia pujat 35 vegades a peu a Canòlich en un any, i com durant més de seixanta-cinc anys havia pogut anar a esquiar de manera continuada sense aturar cap temporada.
Era el seu particular repte constant, no tan sols un objectiu puntual o concret, sinó una manera de viure basada a mantenir desperts diversos reptes de forma constant en els anys.
Tots portem un dorsal amagat que ens fa tenir la ment oberta, que ens millora la resiliència i ens relativitza les banalitats, que ens millora la intel·ligència emocional i ens dona elements per a un millor control i coneixement de tot el que ens rodeja.
L’estiu desperta a cadascun el nostre particular dorsal amagat que ens connecta amb la natura i ens obre a nous horitzons. El nostre dorsal amagat ens fa sentir més sociables, ens orienta en els resultats de les nostres accions, millora la nostra eficiència i ens permet gaudir d’una dieta saludable. El nostre dorsal amagat ens rendibilitza el temps al màxim, ens atura a escoltar i a saber donar resposta i ens allunya dels vicis que malmeten la nostra salut, perquè tenir actiu un dorsal amagat ens fa treballar nous reptes personals, que dia a dia ens faran millorar.
Andorra s’omplirà aquests dies d’activitats esportives que permetran gaudir del paisatge, del clima, del sol, d’una bona companyia. No perdem oportunitat de gaudir d’aquest entorn tan apreciat.