Promoció de la IA andorrana!
Des de fa uns mesos, dia sí, dia no, ens veiem immersos en un feixuc debat que sembla no tenir cap fi i que té innombrables vessants diferents i complexos. Aquesta discussió envaeix tots els àmbits, el polític, el mediàtic, el de les xarxes i inclús molt sovint el familiar. Com sol passar en aquestes circumstàncies, els interventors fan prova de seguretat en els seus arguments, encara que siguin del tot contraposats. L’un esmenta unes 6.000 lleis, l’altre només unes 70, i el ciutadà del carrer, una mica perdut, no sap què pensar. Un altre, pròdig en les xarxes, s’inquieta d’una eventual inseguretat que ens submergiria, en cas de seguir els passos dels seus contrincants, partidaris de l’obertura. I aquests fan valdre que aquell missatge no té cap fonament i que no perdrem en aquest àmbit cap parcel·la de sobirania. La discussió continua igualment sobre la qualificació jurídica d’aquest acord d’associació tan discutit. Mixt per als uns, tot al contrari per als altres, la qual cosa tindria una incidència directa sobre un futur referèndum. Caient en la caricatura, podríem dir que s’ha de celebrar d’aquí a 15 dies per als uns, caracteritzats per certa pressa a intentar ostentar responsabilitats governatives, i el més tard possible per als altres, inquiets del resultat i de les seves conseqüències. Qualsevol observador extern objectiu es podria alarmar d’aquest panorama, que només sembla tenir uns aspectes negatius a la vista d’aquestes opinions contradictòries, sense que es doni al futur decisor, l’elector, les eines per poder analitzar amb profunditat els canvis que s’anuncien. Ara bé, aquesta controvèrsia també comporta un sorprenent costat positiu, que consisteix en la promoció, a correcuita, d’una intel·ligència artificial andorrana per no dir casolana. En efecte, tret d’error o omissió, ja s’han posat a la disposició del públic tres IA diferents, amb el propòsit de resoldre els dubtes i interrogants que davallen d’aquest repte. Per tant, sigui quin sigui el resultat que s’obtindrà, acord d’associació o no, almenys la situació haurà donat peu a la creació d’unes IA que certament, en el futur, permetran l’emergència d’un nou sector econòmic pròpiament andorrà i d’alt valor afegit.