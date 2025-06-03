Llegat d’orgull i d’esperança
Després d’una setmana plena d’emocions, Andorra tanca amb satisfacció l’edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025. Com a ciutadà, no puc sinó sentir un orgull immens pel que hem aconseguit junts. Han estat uns dies que han deixat una empremta inesborrable en la nostra història i en el cor de tots els que hi hem participat.
L’organització, exemplar, ha estat un reflex de la capacitat d’Andorra. Tots els espais esportius han estat condicionats amb la màxima cura, les instal·lacions han estat a l’altura i s’han adaptat a les necessitats dels esportistes i públic. Els horaris s’han respectat amb precisió, la logística ha funcionat com un rellotge suís i les cerimònies d’obertura i cloenda han estat simplement memorables.
Darrere de tot aquest èxit hi ha una força silenciosa, constant i insubstituïble: els voluntaris. Més de 800 persones, de totes les edats –entre les quals el meu pare, jubilat amb 69 anys–, s’han mobilitzat per donar suport als Jocs. Han estat la cara amable, el primer contacte amb els esportistes, i han deixat una impressió inesborrable.
Pel que fa als nostres esportistes, només podem treure’ns el barret. Han competit amb coratge i han estat dignes representants del nostre país. El medaller final ha estat el millor de la nostra història recent, amb 38 medalles: 13 d’or, 11 de plata i 14 de bronze.
Cal destacar l’actuació de Nahuel Carabaña i Kevin Teixeira amb tres medalles d’or, i també les dues medalles de plata de la natació artística, disciplina en la qual debutàvem.
Amb tot, els Jocs no són només una competició esportiva. Són un espai de trobada, de convivència i de col·laboració entre països que, com el nostre, comparteixen la realitat de ser petits de dimensions. Aquest esdeveniment ha reforçat els lligams amb ells.
Per tot plegat, el 2025 quedarà gravat en la nostra memòria com l’any en què vam acollir els Jocs dels Petits Estats i vam brillar com mai. Però el més important és que no han estat un punt final, sinó un punt de partida. Per continuar somiant, creixent i demostrant que, per petits que siguem, tenim un cor immens i una voluntat de ferro.
Gràcies, Andorra. Gràcies a tots els que ho heu fet possible. Aquest triomf és de tots. I el futur, també.