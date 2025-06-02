Quan l’esport encén el país
Els Jocs dels Petits Estats d’Europa són molt més que una competició esportiva. Per a països com Andorra, amb una població reduïda però amb un esperit viu, aquests Jocs representen una gran oportunitat per mostrar al món que la grandesa no es mesura només en territori o habitants, sinó en capacitat de superació, compromís i orgull col·lectiu. Aquest 2025, amb els Jocs celebrats a casa nostra, Andorra ha viscut una setmana carregada d’il·lusió, de nervis i d’orgull. Cada èxit esportiu ha estat celebrat com un triomf de país, i cada atleta andorrà que ha competit ho ha fet portant al cor la responsabilitat de representar una nació petita però determinada. Per als més joves, veure esportistes andorrans lluitar, guanyar o caure amb dignitat ha estat una lliçó cívica i emocional. La bandera, l’himne i els colors s’han viscut amb naturalitat, sense excessos, però amb un caliu sincer. El més important, però, és el que aquests jocs han despertat en la gent. Han generat un sentiment de pertinença que difícilment es pot construir només des de la política o les institucions. Quan veiem esportistes d’aquí defensant els nostres colors amb coratge, quan sona l’himne i la bandera s’enfila al podi, sentim que formem part d’alguna cosa que ens supera i ens uneix. Aquest sentiment, especialment en els joves, és fonamental. No hi ha millor forma d’educar en valors patriòtics que a través de l’exemple i l’emoció. Els Jocs han estat una lliçó viva de constància, humilitat i compromís. I això deixa una empremta duradora. A més, en un context internacional en què sovint els petits estats poden quedar fora del focus, aquests Jocs ens han permès posicionar-nos, mostrar la nostra capacitat organitzativa i projectar la nostra imatge com un país que aposta per l’esport, la convivència i la superació. Els valors que l’esport transmet com l’esforç, el respecte o la solidaritat són també els valors d’una Andorra que vol mirar endavant amb confiança. I quan aquests valors es viuen col·lectivament, s’enforteix el patriotisme sa, obert i inclusiu. Els Jocs han estat una celebració de l’esport. Però també, i sobretot, han estat una celebració d’Andorra.