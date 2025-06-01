El premi dels lectors
Estem d’enhorabona. L’Albert Villaró, el nostre autor més premiat i internacional, ha rebut en poc temps dos premis d’aquells que no omplen portades dels diaris, però que tenen un gran valor perquè són a obra publicada. Som molts els qui pensem que aquests reconeixements són els millors perquè no hi ha cap més factor decisori que un jurat que ha llegit un seguit de llibres i que decideix destacar-ne un per sobre dels altres. Sovint són premis sense valor econòmic però amb un alt valor simbòlic. Representa el reconeixement dels lectors. Fa unes setmanes va rebre el Premi Ictineu a la millor novel·la juvenil fantàstica en català per Tercer origen; i la mateixa obra ha merescut aquesta setmana el premi Menjallibres de Vilanova i la Geltrú. La curiositat d’aquest certamen és que el jurat està compost per uns 300 adolescents que de manera voluntària han llegit i comentat un seguit de llibres i al final han escollit el millor. És el premi dels lectors. L’acció, que fa anys que existeix, és iniciativa de l’ajuntament amb la col·laboració del Servei Educatiu i s’emmarca en el seu Pla d’Animació a la Lectura. A casa nostra, tenim el Premi Carlemany per al foment de la lectura que segueix el model del goncourt des lycéens i el jurat són els alumnes dels tres sistemes educatius del país, que escullen el guanyador; la guanyadora, en el cas de la darrera edició, que va ser l’alturgellenca i amiga Laura Casanovas. El Premi Carlemany per al Foment de la Lectura és també una referència enllà de les nostres fronteres. Sempre m’alegro quan els amics guanyen premis, però encara m’alegra més quan els veritables protagonistes són els adolescents lectors. Celebro totes les iniciatives que promocionin el gust per la lectura entre els infants i joves perquè la lectura està directament lligada al rendiment acadèmic i ens acompanya en el creixement personal en qualsevol edat. Dimecres vinent a la tarda, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, tornarem a gaudir d’una jornada dedicada al foment de la lectura entre els escolars d’Andorra. Hi participaran autors de renom com Eloy Moreno, llibreters, docents i alumnes. També comptem amb les famílies: a l’escola s’aprèn a llegir, però el plaer per la lectura s’aprèn, també i sobretot, a casa.