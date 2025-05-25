Sobre Charlie Hebdo a Escaldes
No pretenc fer cap defensa a la cònsol d’Escaldes-Engordany arran de la seva decisió sobre l’exposició La censura és la comissària d’aquesta exposició perquè estic convençut que no la necessita. Però crec que l’episodi mereix una anàlisi més serena i profunda, allunyada tant de la insuportable lleugeresa del tuit com de la xicana política, tan estèril en moments com aquest.
Deia la genial Oriana Fallaci, amb aquella lucidesa tan seva: “Qui en una guerra diu que no té por és un imbècil o un insensat”. I especialment qui tenim fills entenem que la por no només és legítima, sinó inevitable. No existeix cap vacuna contra el terrorisme. Atacs amb ganivet que es repeteixen a ciutats i pobles europeus, atropellaments massius als mercats de Nadal o massacres com la de Hamas el 7 d’octubre ens recorden, dolorosament, que la seguretat absoluta no existeix. Si ni França, ni Alemanya, ni Israel, amb estructures policials i militars infinitament més fortes que les nostres, no han pogut evitar aquestes tragèdies, què hi guanya Andorra posant-se en el punt de mira? Occident viu en guerra amb el jihadisme des de molt abans de l’11-S, i tenir por és un reflex humà, no una feblesa. Som un país petit i feble, amb canons de neu, i és ingenu pensar que estem al marge del que passa al món. Però, en lloc de reflexionar sobre les possibles conseqüències d’una reacció violenta, tot i que seria improbable, em trobo a les xarxes uns quants herois de teclat, sofà i Netflix que han optat per desacreditar la decisió de Rosa Gili tot fent sobreactuades defenses de la llibertat d’expressió.
I si un fanàtic hagués destrossat una obra? I si un llop solitari hagués fet mal a algú? I si haguéssim patit un atemptat? De qui en demanaríem responsabilitats? De la cònsol?
Cada persona, cada país, defensa la democràcia liberal com bonament pot, però la nostra petita Andorra no està en condicions de desafiar a la bèstia. No és covardia, és sentit comú. I a vegades, protegir el que estimem passa per no encendre focs innecessaris.