Compte enrere
Falta menys d’una setmana perquè donin el tret de sortida els Jocs dels Petits d’Estats d’Europa 2025. Dilluns vinent, a la nit, l’esperit olímpic s’encendrà a l’Estadi Nacional durant la cerimònia d’obertura per, posteriorment, arribar a tots els punts del nostre país durant una setmana. L’esport, la competició, però també els valors vinculats amb el respecte, l’esforç, el sacrifici i la solidaritat prendran protagonisme a través dels 1.150 esportistes que participaran en aquests Jocs, provinents de nou països, dels quals 154 són andorrans.
Aquest esdeveniment olímpic a la mida dels petits estats europeus va començar a gestar-se a principi dels anys vuitanta del segle passat. Es volia donar visibilitat a uns països que, per les seves reduïdes dimensions, tenien moltes dificultats per enfrontar-se de tu a tu a les grans potències mundials durant els Jocs Olímpics. San Marino es va estrenar el 1985 i, des de llavors, els Jocs s’han celebrat 19 vegades. Andorra va ser-ne la seu el 1991 i el 2005. Ara, vint anys després, tornem a acollir-los.
En l’àmbit esportiu, l’objectiu és superar les 21 medalles dels Jocs de Malta 2023 i, sent ambiciosos –que ho podem ser perquè els nostres esportistes tenen molt potencial–, les 29 medalles d’Andorra 2005. En l’àmbit de país, és una nova excel·lent oportunitat per mostrar al món la nostra capacitat d’organitzar grans esdeveniments, el nostre esperit de país acollidor i obert, així com la bellesa del nostre territori.
Però no em vull oblidar de l’àmbit humà. Darrere dels Jocs hi ha molta feina, hores, dedicació. Dels esportistes i dels seus equips, però també dels organitzadors. Fa més de dos anys que treballen perquè aquests Jocs siguin tot un èxit. I, des de fa unes setmanes, ens hi hem sumat els voluntaris. Arribem a més de 800, un altre bon exemple de la nostra capacitat de bolcar-nos en grans cites. Mai em deixa de sorprendre aquest tarannà nostre, aquest esperit solidari i de sacrifici per fer brillar, entre tots, el nostre país.
En això, sí que competim de tu a tu amb les grans potències mundials.