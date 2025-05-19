Invertir en infermeria
El passat 12 de maig es va commemorar el Dia Internacional de la Infermeria. Aquest 2025, sota el lema “Les nostres infermeres, el nostre futur. Cuidar les infermeres enforteix les economies”. La jornada ens va convidar a mirar més enllà de la vocació i la dedicació que tothom reconeix en aquesta professió. Perquè cuidar, sí, és un acte humà. Però també és una estratègia econòmica i social de primer ordre. Les infermeres són el teixit que manté la salut en funcionament, dins i fora dels hospitals. Acompanyen, detecten, prevenen i actuen. Però massa sovint treballen en condicions precàries, amb càrregues excessives i amb poc reconeixement real. És per això que el missatge d’enguany és tan clar: cuidar les infermeres no és només just, és intel·ligent. Estudis recents demostren que enfortir la infermeria redueix costos sanitaris, millora resultats en salut i enforteix les comunitats. Més infermeres formades i valorades vol dir més prevenció, menys saturació i més eficiència. I això, a la llarga, beneficia tota l’economia. Les cures no són un luxe, ni un afegit. Són el cor del sistema sanitari. Una bona atenció infermera pot prevenir ingressos, reduir estades hospitalàries, millorar resultats i, fins i tot, estalviar milions d’euros a les institucions. Però més enllà de l’estalvi econòmic, hi ha un valor humà que no es pot quantificar. Cuidar les infermeres significa oferir-los condicions laborals dignes, estabilitat, espais de lideratge i capacitat d’incidència real en les polítiques de salut. No n’hi ha prou amb valorar-les en temps de crisi: cal construir sistemes en què el seu reconeixement sigui estructural. Les infermeres, des de la seva expertesa i compromís, també són agents de canvi global. Són garants d’una sanitat més eficient, humana i resilient, capaç de respondre als reptes presents i futurs. Les infermeres són professionals altament qualificades, amb criteri clínic propi i una visió integral de la persona. Si no trenquem amb els estereotips, continuarem desaprofitant un potencial transformador immens, just en un moment en què el món necessita més que mai cuidar-se millor. Invertir en elles és invertir en el futur. I el futur, com la salut, es cuida dia a dia.