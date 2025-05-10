Dia d’Europa
Cada any, el dia 9 de maig es commemora aquesta diada. Es fa en record de l’anomenada declaració Schuman. El tal Robert Schuman fou el ministre d’Afers Estrangers francès que donà el primer pas del somni del Vell Continent unit. D’ell sorgí la idea d’integració proposant que el carbó i l’acer francès i alemany fossin sotmesos a una sola administració. El fet succeí només cinc anys després de la rendició nazi, amb la vista posada a impedir una guerra entre aquests dos països.
L’himne de la Unió pràcticament gairebé tan sols es considera instrumental, amb una tonada musical extreta de la 9a Simfonia d’en Ludwig van Beethoven. Gratant als arxius telemàtics, però, hi ha una base redactada en llatí. La traducció d’un petit tram ve a expressar que “Europa ha d’estar ben unida en la diversitat, a l’auge de la pau mundial. En la llibertat d’un sol poble, hi ha una pàtria més. Des del cel estant, les estrelles ens esperonen fervorosament”.
És d’hora per entreveure com acabarà tot el desgavell del nostre món. Els conflictes bèl·lics campen a tort i a dret. La solució i/o l’enfocament –si és que se’n pot dir així– no passa pas per mesures de rearmament. Tenim l’ocasió de copsar clarament la forta discrepància entre tots els membres que conformen la UE. Sobretot en establir un protocol que refermi el compromís d’una ferma solidaritat inter populos. Aplicant-nos símils de faula, sovint ens comparen amb la de la formiga i la cigala (d’en Jean de la Fontaine). No serà que tenen raó?
Alguna veu discordant ha deixat anar la bomba d’enterrar la boira del somni de la UE. Si més no, quan es tracta d’establir almoines per tapar forats dels vivales. Sembla una anàlisi tremendista, no descartable. Tibant d’un adagi molt adient, no deixen de ser llonguets per avui i engrunes per a demà.
Tant de bo que les aigües cristal·lines no marxin de llera! Mentrestant, tota aquesta immensa trepa de tecnòcrates que cobren morterades dineràries no merescudes han d’acreditar resultats fefaents d’avenç real en el bastiment d’un continent unit i ben parit.