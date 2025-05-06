Discapacitat més reconeguda
Segons les Nacions Unides, el 15% de la població mundial té alguna discapacitat. Tal com exposa el Conveni de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD), ratificat per Andorra, és una persona amb discapacitat qui té deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini les quals, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació en la societat, en igualtat de condicions envers els altres.
A Andorra, aquest reconeixement només el tenim, de manera oficial, 2.000 persones, quan ben segur en som més (pensionistes d’invalidesa de la CASS, altres persones que no han demanat la Conava, etc.).
Un nombre tan elevat de persones i la normativa en vigor fan que l’Estat hagi de tenir-hi una atenció especial per evitar la discriminació i l’exclusió social. El 29 d’abril passat, en el marc dels actes pel sisè Dia nacional del CDPD, vam poder incidir sobre un tema cabdal com és l’accessibilitat universal (article 9 del conveni).
Una mancança detectada era la d’una targeta identificativa per a les persones amb discapacitat, per garantir l’accés a entorns, productes i serveis, en igualtat de condicions. Una millor identificació pot solucionar el suport que les persones amb discapacitat necessitem (sobretot per la discapacitat invisible) per al gaudi d’una vida més independent.
El nou document, que ja és una realitat, es basa en el projecte d’identificació de les persones amb discapacitat de la UE, i inclou el logotip aprovat per l’ONU de l’accessibilitat universal. Conté, a més de les dades personals, informació sobre si la persona presenta dificultats de mobilitat o si té necessitats de suport personal. Una part informativa en braille la fa més accessible per a les persones amb discapacitat visual.
Les persones amb discapacitat confiem en la prompta aprovació de la llei d’accessibilitat universal, actualment treballant-se al Consell General, així com en el treball que el Govern ha engegat sobre la tan necessària llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, adaptada al CDPD. Avançar cap a un país on la convivència entre totes les persones sigui real ha de ser un objectiu prioritari per a la societat.