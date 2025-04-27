Andorra Crea i difon
Si algú encara dubta que la cultura forma part del teixit exportable d’un país, només cal mirar cap a França o als Estats Units: nacions que han sabut convertir el seu talent artístic en actiu econòmic i identitari. Andorra, tímidament però amb convicció, sembla haver-ho entès i la segona edició d’Andorra Crea n’és una mostra clara, que no només demana més, sinó que apunta, per sort i amb sort, a consolidar-se.
És cert que no disposem de grans infraestructures teatrals ni d’un circuit consolidat d’exhibició artística, però cada cop són més les companyies independents, els músics i els artistes visuals que s’obren pas més enllà de les nostres fronteres. Les dificultats no són cap novetat, ni aquí ni enlloc, però el talent i la perseverança es multiplica i es fa veure.
Festivals com el Jambo, el Festival de Jazz d’Escaldes, l’Hibernation o la Temporada MoraBanc no només omplen calendaris, sinó que situen Andorra en el mapa del turisme cultural. I això, per a un país que fins fa poc només es llegia en clau de neu i compres, no és poca cosa.
També cal celebrar la creixent oferta d’escriptors, amb vint obres aquest Sant Jordi, i l’aparició de mostres i exposicions artístiques, tot i que la crisi de les galeries és tan real com dolorosa, víctimes també dels lloguers comercials desorbitats, letals per a molts espais d’art. Però, fins i tot així, la cultura resisteix.
Què queda per fer? Molt, evidentment. Però el camí ja és visible: cal apostar de manera decidida per la creació local, facilitar-ne la difusió i consolidar xarxes d’intercanvi que permetin exportar talent i, alhora, importar mirades. Apostar per formats híbrids i per públics diversos per potenciar un model de negoci que demostra saber flotar en temps de crisi. La cultura i el turisme cultural no entén de masses, sinó de connexions, formats i segmentacions. I aquí, hi tenim molt a dir.
Andorra té molt més que esquí i perfumeries. Té artistes i té idees. I si s’aposta pel seu potencial, el sector cultural pot ser, i serà, part essencial d’aquesta vella nova indústria que fa país des del talent.