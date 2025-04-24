Sentinel del Nord
A aquesta illa de l’Índia, situada a l’Índic, a l’Arxipèlag de les Andaman, hi viu la tribu dels anomenats també sentinels. Ells, juntament amb alguns grups indígenes de l’Amazònia, cada vegada menys, constitueixen les poques societats que viuen absolutament aïllades de la nostra civilització. Els habitants de l’illa Sentinel del Nord sempre s’han mostrat, per una part, amos i senyor del seu territori, i per l’altra, hostils a qualsevol tipus d’intervenció estrangera, vingui d’on vingui. S’estima que la seva població, en una àrea aproximada de 50 km2, és d’entre 50 i 400 persones, però no es coneixen dades exactes. Curiosament, el govern de l’Índia, que hauria pogut convertir aquest lloc en illes turístiques i de luxe, garanteix i protegeix el seu aïllament. Chapeaux! Les implicacions són moltes. Si s’establís contacte amb ells, qualsevol malaltia podria acabar amb tota la comunitat. La pregunta és si se seguirà respectant aquest aïllament, o si, al final, es començaran a enviar drons i altres artefactes que amb finalitat científica o de qualsevol altra mena acabaran també per desestabilitzar el seu fràgil equilibri. La seva hostilitat és manifesta. Al segle passat les autoritats índies van intentar establir relacions però no va haver-hi manera. Dos pescadors que varen desembarcar a l’illa van ser morts sense contemplacions, i el mateix destí va córrer el missioner nord-americà John Allen Chau, que no va durar ni un sol dia. L’altre problema al qual ara s’enfronten els sentinels és els salvadors del món i aventurers de pacotilla que avui en dia proliferen i apareixen per art de màgia. Tot i que el govern de l’Índia prohibeix apropar-se a menys de cinc quilòmetres de la costa, en l’actualitat, instagramers, youtubers i influencers que volen fer-se populars a costa dels sentinels... són la principal amenaça. Qualsevol dia d’aquests tindrem una desgràcia, o una desaparició programada. Ja veurem com acaba la història. De moment els habitants sobreviuen en un territori del qual sempre han tingut el control i que s’estima hi van arribar fa milers d’anys. L’última reflexió és com actuar si el nivell del mar creix i l’illa Sentinel corre el perill de desaparèixer. L’any 2004, després d’un tsunami, el govern de l’Índia va enviar un helicòpter per veure les conseqüències. Com sempre l’aparell va ser rebut amb hostilitat (els disparaven fletxes amb els seus arcs). Quina seria la manera correcta d’actuar en cas d’emergència?