Invertir fora per millorar dins
No és cap secret que una de les principals dificultats per accedir a Andorra si es ve des de França és la connexió viària. El gros principal de turistes que accedeixen pel Pas de la Casa són francesos, per una carretera que, durant els mesos d’hivern, a vegades presenta problemes d’accés. És cert que es tracta d’una carretera francesa que no és de la nostra competència, tot i així el Govern d’Andorra, conscient de la seva importància en clau nacional, va decidir col·laborar en la inversió de millora de l’RN-20, a través del projecte de protecció del corredor H2 en el marc del projecte Sapyra inclòs en el programa de Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya-Franca-Andorra (Poctefa) 2014-2020. La data important ens remunta al març del 2017, quan el llavors cap de Govern, Toni Martí (en pau descansi), i el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, van signar un acord històric per a la reforma de la carretera RN-20, la que uneix els dos estats. La inversió més important pactada va ser la galeria antiallaus H2, situada al terme de l’Ospitalet, de 300 metres de llargada, una obra per minimitzar el tancament de la carretera en les jornades de nevades intenses. Llavors es va estimar el cost en 21 milions d’euros, assumits a parts iguals entre els dos estats. Paral·lelament, el govern francès es comprometia a fer millores a tota la carretera per un import de prop de 140 milions. Fruit d’aquell acord ens trobem ara en el procés final de la posada en funcionament de la galeria antiallaus H2. Així ho vam saber la setmana passada, en el marc de la reunió intermèdia del novè Diàleg transfronterer entre Andorra i Occitània. La inauguració està prevista per a principi del mes de novembre, amb una obertura efectiva a inici del 2026. Però la implicació d’Andorra en les infraestructures viàries veïnes no s’acabaria aquí, ja que també vam saber que es treballa conjuntament en la millora de la carretera 116 fins a Perpinyà. Evidentment, tota aquesta bona entesa, capacitat de cofinançar projectes, encara que suposi fer-ho més enllà de les nostres fronteres, acaba suposant una millora qualitativa dins d’aquestes, en termes de seguretat i també econòmics. En surten beneficiats els comerciants, restauradors i altres empreses vinculades al sector turístic del Pas de la Casa, així com del país en general.