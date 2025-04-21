Alcohol i volant: combinació letal
Malgrat les campanyes de conscienciació i els controls policials, la conducció sota els efectes de l’alcohol no desapareix. Aquesta continua sent una realitat que posa en perill la seguretat viària. Els recents accidents de trànsit a Andorra, en què cinc conductors han donat positiu en alcoholèmia, tornen a posar sobre la taula una realitat tan coneguda com inacceptable. Encara hi ha qui decideix posar en risc la seva vida i la dels altres per una copa de més, mostrant una actitud irresponsable i egoista que ens hauria d’interpel·lar com a societat. Segons dades recents, la sinistralitat a les carreteres andorranes ha augmentat un 4% respecte a l’any anterior, amb un increment notable en la gravetat dels accidents. Aquestes xifres són alarmants i evidencien que les mesures actuals podrien resultar insuficients o ineficaces si no s’acompanyen d’un canvi de mentalitat col·lectiu. Ens cal una doble resposta: educativa i punitiva. En un país petit com el nostre, on tothom es coneix, la impunitat social també juga un paper important. Per tant, no podem ignorar la responsabilitat col·lectiva. Els amics que deixen marxar algú begut al volant, els locals que serveixen begudes alcohòliques sense límit, la manca de transport públic nocturn en algunes zones. Tot això alimenta un problema que no és només individual. És imprescindible reforçar les accions preventives i educatives per conscienciar sobre els riscos de conduir sota els efectes de l’alcohol. A més, cal revisar i, si cal, endurir les sancions per aquestes infraccions, per tal de dissuadir comportaments irresponsables. La seguretat viària és una responsabilitat compartida, i només amb el compromís de tots podrem reduir la sinistralitat a les nostres carreteres. Però això no va només de multes. Va d’educació, de respecte, i de sentit comú. La seguretat viària és un dret i una obligació. Cada accident evitable és un fracàs del sistema, però també de la responsabilitat individual que tots tenim quan agafem el volant. Conduir amb responsabilitat hauria de ser una norma bàsica, no una opció. La tolerància social envers el consum d’alcohol i la conducció és encara massa alta, i cal una reflexió col·lectiva.