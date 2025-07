Brussel·les i la Lliga de Delos

Creat: Actualitzat:

Fos o no fos una maledicció, vivim temps interessants. Deu ser-ho, a més d’interessants són complexos i turbulents. Sí, ho deuen haver estat sempre, però els temps d’avui són els nostres i crec que, avui, vist el que hem vist i veiem, i el que queda per veure, ningú no comprèn totalment la realitat que estem vivim.

Fullejava la nova edició espanyola de Mundos en guerra, de l’historiador i politòleg Anthony Pagden, per mirar d’entendre millor els actuals moviments de la UE en seguretat i defensa, amb la guerra d’Ucraïna de fons, quan han explotat els aranzels del llec Trump. Estava just en aquell moment quan els perses varen intentar conquerir Grècia el segle V aC. Pagden creu que aquell xoc entre Orient i Occident ha durat fins avui: 2.500 anys de guerres, invasions, recels mutus, xocs religiosos, intel·lectuals i culturals, i conflictes d’idees i de valors.

La Lliga de Delos fou l’associació final d’un centenar llarg de polis gregues –les ciutats estat– que s’establí el 478 aC a la ciutat de Delos amb el propòsit de continuar lluitant contra els perses tot i les victòries gregues anteriors de Marató i Salamina, però sense estar units i amb el trist record de les Termòpiles. A Delos els diferents membres es reuniren per decidir una política comuna. Ras i curt: la unió fa la força! Units i cohesionats amb un principi rector, sota el lideratge d’Atenes amb Pèricles, per fer front als perses. A Brussel·les, com a Delos, els diversos membres han de decidir una política comuna i un principi rector de seguretat i defensa, sota el lideratge de França i Alemanya, ara que ha tornat. Potser caldrà fer una nova unió, una nova lliga, amb la Gran Bretanya i, potser també, de geometria variable. La UE en sap de geometria i d’aritmètica, i de vestir-se lentament perquè té pressa. Avui els europeus estem en guerra i cal aturar Putin a Ucraïna, en cas contrari no podem estar segurs de la seguretat de la resta d’Europa. No es poden canviar les fronteres per la força. Ara s’hi ha posat Trump pel mig. Alerta! Ulls ben oberts! Com tots sabeu, les seves signatures executives són per a miops. La UE no es pot dividir, ni davant Putin ni davant Trump. La nostra Lliga de Delos.

Hi tornaré.