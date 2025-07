Una molt bona elecció

Creat: Actualitzat:

Fa unes quantes setmanes vaig tenir l’ocasió de veure la pel·lícula Conclave, recentment guardonada, en què la trama gira entorn de la mort inesperada del summe Pontífex i el procediment a porta tancada del Col·legi Cardenalici de l’Església catòlica per escollir un nou Bisbe de Roma, amb les complexitats que això suposa, quan un dels membres del conclave serà el següent summe Pontífex, cap d’Estat de la Ciutat del Vaticà i de l’Església catòlica.

Aquest relat, que en si pot ser d’entrada un tema repetitiu, ja que s’ha tractat en altres pel·lícules, o un tema de relatiu interès per al conjunt de la societat, em va sobtar favorablement.

Genialment protagonitzada per l’actor Ralph Fiennes en el paper de cardenal degà, Thomas Lawrence ens fa introduir en una apassionant trama psicològica en què es contrasta un fet tan simple com és una elecció, en únic espai com a centre de debat i de votació, i amb uns diàlegs i tensions de passadissos i menjadors que van formant diversos escenaris a l’hora de decidir-se per un únic candidat.

Ens mostren les virtuts i misèries humanes dels candidats, els interessos polítics i econòmics, la seva història i punt de vista respecte a la societat, les seves creences i limitacions, i les seves històries particulars, que fan trontollar la futura elecció. Es mostren com a persones, membres d’una Església en què s’han de posar d’acord per elegir d’entre ells un únic summe Pontífex, on a mesura que passen els dies han d’arribar a un consens majoritari amb major transparència sobre les seves opcions.

És de destacar el paper de lideratge i gestor del cardenal degà, els seus dubtes de novell en aquest afer, primera i darrera vegada que haurà de conduir l’elecció papal, ja que la mort un Papa no passa cada dia, així com el ritme de la pel·lícula, que va prenent cos a mesura que les repetides votacions no porten a cap resultat definitiu, les tensions progressives entre tots els cardenals i una posada en escena immillorable. Tota la trama va pujant de tensió durant la pel·lícula, en un procediment que malgrat que és senzill, ens manté atents i alertes, enganxats a la pantalla fins al minut final.