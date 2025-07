Estat de dret en perill

Creat: Actualitzat:

El 22 de gener passat, amb cert talent premonitori, l’ambaixada de França, al davant de la qual s’ha trobat durant aquests últims anys un diplomàtic que deixarà empremta, va organitzar, dins el cicle de la Nit de les Idees, una conferència a càrrec del catedràtic i exmagistrat del Tribunal Constitucional Dominique Rousseau, sobre els principis regidors de l’estat de dret. En aquesta xerrada, que va ser acompanyada amb una entrevista a Ràdio Nacional d’Andorra, aquest professor va manifestar la seva inquietud i la seva preocupació amb relació als atacs soferts per aquests valors essencials, que s’han anat implementant des de final de la Segona Guerra Mundial, en nombroses democràcies. I és suficient seguir l’actualitat internacional per adonar-se que aquest sentiment és malauradament del tot fonamentat. No farà falta recordar al lector atent els sorprenents discursos del Trump i de la seva banda, o dit més diplomàticament del seu equip, en contra dels jutges americans, que gosen considerar que algunes de les seves decisions no són ajustades a dret i a la Constitució americana. No farà falta tampoc esmentar la política de diversos estats autoritaris, com ara Hongria, Rússia, evidentment, o encara més recentment Turquia, per evidenciar que aquests valors fonamentals es troben avui dia en gran perill. Entre altres, alguns voldrien oposar una sobirania popular, per no dir populista i sense límits, a unes regles que han permès ordenar la vida en societat i garantir a cadascú la seva llibertat individual. És il·lustratiu constatar com aquests atacs es dirigeixen, en primer lloc, als òrgans judicials, amb el lema que seria inadmissible el govern dels jutges. Ara bé, actuant d’aquesta manera, es deixa de banda que els jutges no són creadors de legislació, sinó que apliquen la normativa en cada moment vigent, amb la finalitat última de protegir el ciutadà de l’abús de poder dels governants. Per tant, aquesta defensa del professor Rousseau ha d’inspirar tots i cadascun de nosaltres per preservar l’estat de dret i en particular el seu pilar el més indispensable, o sigui la justícia, que es veu massa sovint posada en entredit, inclús en els països de forta tradició democràtica.