El bullying, o assetjament escolar, continua sent una problemàtica preocupant que afecta milers d’infants. Aquest fenomen implica agressions físiques, verbals o psicològiques repetides, sovint en un entorn escolar, i acostuma a estar caracteritzat per un desequilibri de poder entre l’agressor i la víctima. Les conseqüències per als infants que pateixen bullying poden ser greus: des de l’ansietat i la baixa autoestima fins a l’aïllament social, el fracàs escolar o, en casos extrems, la depressió i el suïcidi. Per això, la prevenció és essencial i ha de començar des de les primeres etapes de la vida. La clau per prevenir el bullying rau en una educació emocional sòlida i en la promoció de valors com el respecte, la tolerància i l’empatia. És fonamental que l’escola no sigui només un espai per adquirir coneixements acadèmics, sinó també un lloc on els infants aprenguin a conviure, a gestionar conflictes de manera pacífica i a entendre les diferències com a una riquesa. El paper dels docents és crucial. Han de rebre formació específica per detectar els senyals d’alerta, intervenir amb rapidesa i saber com actuar davant situacions d’assetjament. Però no només cal intervenir quan el bullying ja s’ha produït; també és important treballar la prevenció des del dia a dia, reforçant conductes positives i afavorint la participació activa dels alumnes en la construcció d’un entorn segur. Les famílies, per la seva banda, també tenen una responsabilitat clau. És important que estiguin atentes als canvis de comportament dels fills: si es mostren més tancats, tristos, agressius o amb poca motivació per anar a l’escola. Parlar obertament amb ells, escoltar-los sense judicis i transmetre’ls confiança és essencial per detectar possibles situacions de risc. A més, cal educar-los en valors des de casa i donar exemple amb les pròpies actituds. Finalment, la prevenció del bullying no és una tasca d’un sol agent, sinó una responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa i social: escoles, famílies, professionals i institucions. Prevenir el bullying és apostar per una societat més sana, empàtica i justa.