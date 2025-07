Creat: Actualitzat:

Sembla que Trump és capaç de superar-se i, mentre atemoreix el món amb polítiques erràtiques, també pot presentar-se com un pallasso sense disfressa i imposar uns aranzels com els d’Andorra a les illes Heard i McDonald, unes illes remotes a l’oceà Antàrtic on només viuen pingüins i foques. Oficialment, les illes són australianes i el Mawson Peak, un volcà tan alt com el Casamanya, representa el cim d’Austràlia. No són les úniques illes que han estat notícia aquests dies. També ha ocupat un racó menor dels diaris Sentinel del nord, una altra illa remota a l’oceà Índic, al golf de Bengala, on viu una de les tribus més aïllades i perilloses del món. Els sentinelesos, digues-los ximples, no volen saber res de la resta de la humanitat i no han tingut cap mena de contacte amb la civilització moderna. Des de fa mil·lennis, viuen al seu paradís selvàtic envoltat de platges de sorra blanca i esculls de corall, i fan fora els forasters amb tots els seus recursos. El 2018 un missioner dels Estats Units que volia convertir-los al cristianisme va ser mort pels sentinelesos. I aquesta setmana un influencer de viatges exòtics, també estatunidenc, va estar navegant al voltant de l’illa per atraure l’atenció dels seus habitants. Finalment, va arribar a la platja i hi va baixar uns minuts, però els sentinelesos, que el devien espiar de la selva estant, van ignorar-lo i van esperar que marxés. L’influencer, però, va ser detingut per les autoritats de l’Índia, país al qual pertany l’illa, i és que està prohibit d’atansar-s’hi per preservar els sentinelesos davant de malalties comunes com la grip, per a les quals no tenen immunitat, a causa del seu aïllament mil·lenari. Què passarà quan Trump ho sàpiga? Els imposarà aranzels, també? O anirà més enllà i gosarà envair Sentinel, per acabar amb aquella tribu que mata o deté americans? Què s’han cregut, mastegarà. Els sentinelesos, com gals contra els romans, despertaran la simpatia del món? Imaginem que hi arriben unes llanxes amb tropes mentre els sentinelesos s’amaguen a la selva, on alguna planta verinosa per a la qual ells sí que estan immunitzats escampa una epidèmia entre els marines, que es veuen obligats a tornar al mar amb la cua entre les cames. Sentinel 1 - USA 0. Comença la remuntada.