Seny o paranoia

Creat: Actualitzat:

Som conscients que la situació no pinta bé, però posar la por al cos amb una possible guerra potser és passar-se de frenada. A vegades resulta difícil distingir entre realitat i ficció i es crea el dubte de si estem assistint a una representació teatral, que tan sols guarda un discret paral·lelisme amb la realitat, tot i que molt sovint la realitat supera la ficció. Cinc anys després de la pandèmia, toca l’amenaça que el subministrament de llum, aliments i medicaments es pot interrompre temporalment, per causes bèl·liques o climàtiques. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha estat contundent en la idea que Europa s’ha de preparar per a la guerra i ha recomanat a la població que tingui a mà un kit d’emergència per afrontar una possible catàstrofe. Fins i tot, la comissària europea de gestió de crisis ha enregistrat un vídeo, amb to humorístic, en què recomana proveir-se d’aigua, menjar, una navalla suïssa, ulleres, llumins, encenedor, diners en efectiu, medicaments i una ràdio amb piles, per resistir tres dies mentre arriba l’ajuda exterior. A la llista afegeix un joc de cartes per entretenir-se mentre dura la crisi.

La possible amenaça de guerra és més palpable als països que fan frontera amb Rússia, com ara les repúbliques bàltiques o Finlàndia. Fa temps que a Hèlsinki van bastir una ciutat subterrània, amb túnels, piscines, búnquers i diversos serveis, que pot acollir cinc milions de persones, en cas de conflicte. La sensació d’inseguretat bèl·lica no està tan present en països com Portugal, Espanya, Italià o Grècia que, justament, van ser durament tractats durant la crisi del 2008 per part dels que ara se senten més amenaçats.

A Andorra el missatge és menys catastrofista; no obstant això, Protecció Civil recomana proveir-se d’una motxilla a casa, amb elements bàsics de supervivència, per afrontar qualsevol catàstrofe natural que pugui afectar el país. Per anar fent boca i conèixer d’una manera propera la condició humana davant les catàstrofes, és recomanable veure la sèrie espanyola Apagón, produïda el 2022. A través de cinc històries, es mostren els conflictes d’una societat que ha d’adaptar-se a un món sense electricitat ni telecomunicacions, en què els mitjans de transport no funcionen.