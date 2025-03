Agroturisme a Andorra

Creat: Actualitzat:

El Govern ha entrat recentment un projecte de llei de modificació de la LGOTU, per afavorir el relleu generacional del sector ramader i agrícola. Un text que dona continuïtat al treball que està fent els darrers anys per acompanyar el desenvolupament del sector agrícola i ramader del país. Dins d’aquest treball, destaca el foment de l’agroturisme, modalitat de turisme rural que es desenvolupa en explotacions agrícoles o ramaderes en funcionament. Andorra és una excel·lent destinació per a l’agroturisme, que combina el turisme amb l’experiència rural, sent una opció molt interessant per diversificar l’oferta turística i diferenciar-se d’altres destinacions de muntanya. De fet, ja comencen a sortir propostes al país. Andorra, que és molt conegut pel seu turisme de neu, comerç, oci, esport i natura, té en el turisme agrícola i ramader una gran oportunitat per potenciar un model més ecològic i sostenible. Els beneficis són múltiples. Culturalment, contribueix a preservar les tradicions, els oficis antics i el patrimoni natural. Econòmicament, ajuda a dinamitzar les zones rurals i a generar ingressos per a les explotacions tradicionals, a més de desenvolupar una economia a l’alça com és la gastronomia, oferir experiències com ara visites a granges, tastos de productes locals, rutes per vinyes (com ara les d’alta muntanya que s’estan desenvolupant), senderisme cultural o, fins i tot estades, en bordes rurals. També fomenta un turisme sostenible i responsable, que respecta l’entorn i valora els productes locals, a més d’oferir propostes relacionades amb la participació en activitats vinculades amb les explotacions com poden ser la collita, la cura d’animals o l’elaboració de productes artesanals. Com a conclusió, considero que, amb una planificació ben estructurada, Andorra té potencial de sobres per desenvolupar l’agroturisme i convertir-lo en sector important dins el nostre turisme. A diferència del massiu, l’agroturisme pot ser una opció més ecològica, promovent pràctiques respectuoses amb el medi ambient i preservació del paisatge. En definitiva, un model sostenible de país.