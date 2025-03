Creat: Actualitzat:

L’evolució a passes de gegant de la IA generativa fa que proliferin els fòrums sobre l’afectació d’aquesta tecnologia disruptiva en diferents àmbits. Com és normal, tothom es preocupa per l’impacte que pot tenir en la seva feina i la pregunta també està sobre la taula al sector del llibre. Com influirà en les feines literàries? La IA modificarà la realitat laboral dels escriptors, traductors, negres literaris o correctors? A Colls d’ampolla, una de les novetats de Medusa escrita per l’amic Marc Cortés, una IA acaba sent una de les protagonistes i malgrat que ho fa en clau d’humor, l’autor ens fa pensar en un avenir no gaire favorable, en aquest cas per als correctors. El llibre és molt recomanable, per altra banda, perquè sota un vernís humorístic que ens permet païr millor el menú del dia, aquest conjunt de relats (que pot ser llegit gairebé com una novel·la) ens posa un mirall davant de les vides tedioses a què ens veiem sovint abocats en aquesta edat incerta en què ja no som joves, però encara no som vells. Segons ha dit Cortés en alguna presentació, la feina de corrector està en vies d’extinció. Per sort, jo encara compto amb ell: ha estat i serà el corrector dels meus llibres. I els autors, què? Doncs el European Writers’ Council no només ha creat la pàgina Against Writoids (Contra els escriptoides) sinó que recomana fer constar als contractes editorials el principi ART (autorització, remuneració i transparència) per protegir les obres i garantir que, si l’autor no ho permet, no serveixin per alimentar o entrenar la IA: no oblidem que la intel·ligència artificial es nodreix dels textos que s’hi pengen. Un text generat per IA és el resultat d’un algorisme que parteix de combinatòries preexistents, agafades d’altres textos, però sense reconèixer-ne la procedència, la font ni l’autoria. És lícit apropiar-se, sense citar-la (o el que és pitjor, sense ser-ne conscient), una referència, un sintagma o una frase que hagi escrit Umberto Eco, Tom Wolfe o Marc Cortés? El European Writers’ Council explica que la seva determinació contra els escriptoides no sorgeix només de l’interès per salvaguardar els drets dels autors, sinó també el dret dels lectors. Aquest Sant Jordi, quants llibres no es deuen haver escrit ja amb IA?