Jocs Special Olympics

Aquesta setmana s’ha desplaçat als Jocs d’Hivern Special Olympics, celebrats a l’estació d’esquí de Sestriere, als Alps italians, ben a prop de Torino, una delegació dels Special Olympics Andorra per acompanyar quatre atletes andorrans (Àlex Francès, Sandra Carvalho, Sergi Cuberes i Paula Espineta) que han alçat, tots quatre, ben amunt la bandera andorrana competint en la modalitat d’esquí alpí, tan nostrada.

En aquesta edició, hi han participat més de 1.500 atletes, provinents de 102 delegacions nacionals. La d’enguany ha estat la 12a edició dels Specials d’hivern, que van iniciar-se el 1977 a Steamboat Springs, Colorado (EUA), com a modalitat hivernal dels Special Olympics (d’estiu) celebrats el 1968 per Eunice Kennedy, germana de JFK, que en honor a Rosemary Kennedy, que tenia una discapacitat intel·lectual, havia iniciat el 1962 diversos campaments d’estiu adreçats a aquest col·lectiu. A través dels Specials Olympics, que ja compten amb un gran reconeixement internacional, es pretén donar més qualitat de vida i impulsar els valors de l’esport i l’esperit de superació, afavorint una comunitat d’atletes i esportistes de tots els països.

No us amagaré, estimats lectors, l’emoció i orgull de germà de veure no només la Paula, sinó que tots els representants andorrans han obtingut excel·lents resultats en les tres modalitats en les quals han participat –eslàlom, gegant i supergegant–, en què els nostres atletes han obtingut una medalla d’or (Àlex Francès a l’Advanced Giant Slalom), i tres bronzes (Sandra Carvalho a l’Intermediate Giant Slalom i a l’Intermediate Super Giant; Sergi Cuberes a l’Intermediate Giant Slalom i Paula Espineta també a l’Intermediate Giant Slalom), així com molt bones marques dins el top 10 de les tres modalitats.

Aquests resultats són conseqüència de l’esforç, la implicació, el talent i també la constància dels nostres atletes, així com la dedicació i treball dels entrenadors i altres persones integrants de Special Olympics Andorra, que fan possible la participació andorrana en aquests esdeveniments d’alt nivell i als quals hem d’agrair la seva implicació en aquesta fita de l’esport andorrà, tot celebrant els resultats obtinguts.