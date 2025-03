Creat: Actualitzat:

El canvi climàtic té un impacte profund en l’ecosistema però també en la salut de les persones a tot el món. Les zones de muntanya com Andorra són particularment vulnerables a les seves conseqüències, tot i que ens pugui semblar que els seus efectes són menys pronunciats. L’augment de les temperatures, la reducció de les precipitacions i els fenòmens meteorològics extrems afecten tant la natura com les persones que hi viuen. Aquests canvis provoquen una sèrie de riscos per a la salut física i mental de la gent que habita en aquestes regions. Les muntanyes experimenten un escalfament més ràpid que altres zones del planeta. La pujada de la temperatura contribueix a la fusió accelerada de les glaceres i a la reducció de la capa de neu, fet que modifica els ecosistemes locals i altera les condicions de vida. A més, l’increment de la pol·linització perllongada i la proliferació de fongs i espores afavoreix l’aparició d’al·lèrgies respiratòries i malalties com l’asma. Els incendis forestals, cada cop més freqüents a causa de la sequera i les altes temperatures, generen fum i partícules contaminants que afecten la qualitat de l’aire, fet que provoca problemes respiratoris greus, especialment en nens i persones grans. Les zones de muntanya són fonts d’aigua, però l’alteració del cicle hídric per culpa del canvi climàtic amenaça aquesta disponibilitat. La manca de pluja i de neu i el desglaç prematur poden reduir les reserves d’aigua potable i afectar el consum humà, cosa que ja podem comprovar en determinades èpoques al nostre país. Aquesta escassetat hídrica pot afavorir la propagació de malalties, com les infeccions gastrointestinals causades per bacteris i virus. El canvi climàtic també té efectes psicològics importants en les poblacions de muntanya. La pèrdua de recursos naturals, els fenòmens meteorològics extrems i la incertesa econòmica per l’afectació sobre sectors com el turisme i l’agricultura poden generar estrès, ansietat i depressió. Les persones grans, sovint més aïllades, poden veure’s greument afectades per les temperatures cada cop més elevades. Per combatre aquests efectes cal implementar polítiques de protecció i conservació dels recursos naturals. Només amb accions coordinades es podrà garantir el benestar i la preservació del nostre entorn natural tan valuós.