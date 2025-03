Rècords a l’espai

Creat: Actualitzat:

Els astronautes Butch Wilmore i Suni Williams tenien previst, el mes de juny del 2024 passar una setmana a l’estació espacial internacional (EEI). Els van enviar per provar la nova càpsula Boeing Starliner, que, a l’hora de la veritat, va tenir més problemes dels esperats. Una fuga d’heli i algunes errades als propulsors del control de reacció, abans d’arribar, van fer perillar l’operació, tot i que al final la càpsula es va poder acoblar. En qualsevol cas, després de nombroses revisions es va decidir que la nau tornés a la Terra sense tripulants, de manera que en Butch i la Suni es van quedar a l’estació molt més temps del previst.

Si has de viatjar a l’estació per a una setmana i al final no tens més remei que viure-hi deu mesos, com et quedes? El normal seria pensar que senten certa enyorança i que l’estada se’ls fa molt llarga. Des del centre de comandament, que els ha anat comunicant les successives pròrrogues, asseguren que tots dos estan encantats. Expliquen que per a ells no hi ha res millor que poder-se quedar tant de temps a l’estació. Tant la Suni com en Butch són dos astronautes molt preparats que han fet diverses missions a l’espai. I en aquesta ocasió, des del moment que es van haver de quedar participen en les tasques de manteniment repartides entre els altres set membres de l’EEI. A més, Suni Williams, en una de les anteriors estades a l’estació espacial, va arribar a córrer, en una mena de cinta, la distància d’una marató, coincidint amb la Marató de Boston del 2007, en un temps de 4 hores i 24 minuts.

Aviat tornaran a la Terra. Si tot va bé, abans que acabi el març, amb l’SpaceX Crew-9, actualment acoblada a l’EEI. La improvisada estada a l’estació ha permès a la Suni ser la dona que ha realitzat més passejades per l’espai (EVA), amb 62 hores, i és una de les 12 dones que hauran estat més temps a l’estació. Casualment, tant en Butch com la Suni van viatjar a l’estació sense maleta personal i van haver d’esperar la primera nau d’aprovisionament. La raó per la qual no portaven maleta i necesser? Per poder carregar a la nau, en el viatge inicial, una bomba necessària per al funcionalment del vàter. Ben pensat: si has de passar una temporadeta en un espai reduït, millor que el vàter funcioni bé.