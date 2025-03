Cal saber on volem arribar

Creat: Actualitzat:

M’ha cridat l’atenció rellegir un article d’opinió, publicat fa temps al diari Ara Balears, a partir d’una entrevista a una experta del mercat immobiliari. En ell s’afirma que els suïssos tenen clara l’opció de país, on l’afecció al territori ocupa una posició important, juntament amb l’educació i la cultura. També consideren que la qualitat de les escoles, els serveis sanitaris, la seguretat ciutadana i la fermesa de les normes constitueixen un valor afegit. S’estimen el que tenen, volen tenir el millor país i saben que la resta els valorarà per això.

L’actual ritme de creixement d’Andorra pot fer pensar que es posa en qüestió l’afecció pel territori. El consum territorial que comporta la dinàmica del sector de la construcció ha encès les alarmes en amplis sectors de la societat andorrana que han manifestat la necessitat de definir el model de país. Tant les corporacions locals com els grups parlamentaris o les associacions professionals proposen limitar i racionalitzar la construcció. L’obra nova, visada pel Col·legi d’Arquitectes l’any 2024, supera el mig milió de metres quadrats. El VAB nominal de la construcció de l’any 2023 és d’un 8,5%, mentre que el de les activitats immobiliàries és del 15,6%, molt per sobre dels valors espanyols i catalans. De la consulta del departament d’Estadística es desprèn que, l’any 2022, les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino i la Massana van incrementar ostensiblement la superfície autoritzada de nova planta. Aquestes quatre parròquies, on els costos de la construcció són més baixos, acumulaven el 67% del total nacional.

Necessitem donar valor al territori, perquè sigui respectat per nosaltres mateixos i pels altres i que els guanys econòmics no siguin els que prioritzin les accions per sobre de consideracions ambientals i socials. També és important disposar d’una bona base estadística de cara a la planificació. El fet que les fonts consultades facin servir conceptes diferents, com obra de nova planta i obra nova, es presta a confusió i dificulta la interpretació de les dades. L’administració hauria de ser qui liderés els criteris de recollida d’informació per tenir una radiografia clara de la realitat del país. Una bona estadística és bàsica per planificar i definir el model de país.