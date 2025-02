Creat: Actualitzat:

En un món cada vegada més connectat, Andorra ha fet un pas endavant per garantir una transició digital inclusiva, segura i beneficiosa per a la ciutadania. El Govern ha impulsat recentment dues iniciatives: el Centre de Benestar Digital i el pla de benestar digital per a infants i joves. Es tracta de projectes que permetran protegir els ciutadans, a la vegada que els donen eines per aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la tecnologia.

El nou Centre de Benestar Digital neix amb un objectiu clar: proporcionar a la ciutadania els coneixements i eines necessàries per navegar amb seguretat pel món digital. S’ubicarà al futur edifici Node i està dissenyat per oferir suport personalitzat a tothom, des de pares i fills que volen aprendre conjuntament, fins a persones grans que necessitin orientació en l’ús de la tecnologia. S’hi faran tallers, assessoraments i formacions per garantir que ningú es quedi enrere en l’actual revolució digital. Esdevé, per tant, un pas ferm cap a una Andorra més preparada, connectada i protegida davant els reptes tecnològics del futur.

Per un altre costat, sent conscients de la importància d’educar des de la base, el Govern està desenvolupat una iniciativa necessària: un pla de benestar digital específic per als infants i joves. El pla busca equilibrar l’ús de les tecnologies, garantint-ne un accés segur i saludable. Amb accions com campanyes de sensibilització, formació a escoles i eines per a pares i docents, aquest projecte serà clau en la prevenció de riscos que es detecten cada cop més, com són l’addicció a les pantalles, el ciberassetjament i la sobreexposició a continguts inadequats, entre altres.

Amb aquestes dues iniciatives, Andorra es posiciona com un país innovador que vetlla pel benestar dels ciutadans a l’era digital. L’estratègia del Govern és clara: fomentar una digitalització ètica, accessible i segura, en què la tecnologia sigui una aliada i no un perill, donant resposta a la necessitat de protegir-nos davant d’una era digital cada cop més agressiva. Aquest compromís demostra que Andorra no tan sols segueix el ritme dels avenços tecnològics, sinó que els encapçala des d’una visió responsable i de futur.