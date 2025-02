Viure molts anys

Creat: Actualitzat:

El setembre de l’any passat La Vanguardia va publicar un article sobre les persones d’edat avançada i el mite de les zones blaves del planeta; aquelles que les condicions de vida, l’alimentació i d’altres factor permeten, teòricament, als seus habitants viure més anys. L’autor, Saul Justin Newman, membre del Centre d’Estudis Longitudinals de l’University College de Londres, venia a dir que la majoria de persones que tenen més de 105 anys estan mortes, i que resulta molt difícil sobrepassar aquesta edat. Les raons esgrimides també són variades, però l’estudi està ben documentat i resulta molt creïble. Hi ha diverses causes. La principal és la manca fiabilitat sobre l’edat esgrimida. Moltes de les persones que afirmen tenir més de 100 anys no tenen partida de naixement, es va perdre o viuen en països on no hi ha registre. Resulta paradigmàtic el cas d’Okinawa, al Japó, considerada una de les zones blaves més importants del nostre planeta. Recordem que es consideren zones blaves aquelles que tenen una elevada longevitat, sense tenir en compte circumstàncies econòmiques o sanitàries. En aquesta àrea, un estudi sobre nutrició efectuat l’any 2010 va revelar que la majoria de dades eren falses i que molts dels teòricament majors de 100 anys havien mort durant la Segona Guerra Mundial.

En qualsevol cas, la causa que em fa més gràcia és l’última. Moltes famílies no informen de la mort dels familiars d’edat avançada, tant se val si són centenaris o no, per poder continuar cobrant la pensió. Callen, signen els papers pertinents i fan com si res hagués passat. Les dades d’alguns països del sud d’Europa resulten sorprenents. A Grècia es calcula que més de 9.000 persones de més de cent anys ja són mortes. A Italià, tot i que són dades del 1997, 30.000 beneficiaris de pensions de jubilació ja feia anys que estaven morts. Als Estats Unit, de les 500 persones que consten com a majors de 100 anys sols set conserven la partida de naixement. Per tancar la columna. La persona que ha viscut més any ha estat la ciutadana francesa Jeanne Louise Clement, que va morir amb 122 anys i 164 dies. Pas mal. En l’actualitat, és la brasilera Inah Canabarro qui està al capdavant amb 116 i 256 dies. Salut!