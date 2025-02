Creat: Actualitzat:

“Ho he fet el millor que he pogut.” Són paraules de José Manuel da Silva, el dia del seu comiat com a cònsol honorari de Portugal, càrrec que ha ostentat els darrers 12 anys i mig. Paraules humils i prudents, que resumeixen el seu tarannà el temps que ha estat en el càrrec, que ara abandona per la voluntat de Portugal d’instal·lar un consolat general al país.

Da Silva, Ze Manel, com li diem els amics, va dir aquestes paraules en un acte envoltat de personalitats, però també de familiars i amics, que el vam voler acompanyar, ja que va ser distingit amb l’orde del mèrit acordada per Marcelo Rebelo de Sousa, president de Portugal. Li va atorgar l’ambaixador a Espanya i Andorra, Joao Mira Gomes, que també deixa el càrrec.

Ze Manel és un diplomàtic que no és diplomàtic –de fet, és pastisser–, però que ha defensat el càrrec com a tal, amb orgull i dedicació vers la comunitat portuguesa d’Andorra. Ja li vaig dir en persona a l’acte, però m’agradaria també que quedés plasmat en aquestes línies: t’has de sentir orgullós per tota la tasca desplegada com a cònsol honorari. Has exercit amb valentia el repte de ser l’enllaç essencial entre la comunitat portuguesa i les institucions. El teu treball ha permès que es mantingui viva l’essència de la col·laboració i la solidaritat.

Amb tu he compartit moments inoblidables, des de l’organització d’esdeveniments culturals fins a la col·laboració en projectes solidaris que han marcat moltes persones. Cada trobada i cada iniciativa ha estat una mostra del teu compromís i passió per ajudar la comunitat.

Ara comences una nova etapa, com també ho farà el nou consolat general. Una obertura que és, en part, fruit de la bona feina feta els darrers dotze anys. Moltes gràcies, Ze Manel.

No m’agradaria acabar l’article sense agrair, paral·lelament, la tasca de tots els consellers de les comunitats portugueses, amb qui també he compartit grans estones. Amb compromís i esforç s’han convertit en fonamentals. La seva feina no ha passat desapercebuda: cada acció i col·laboració han sigut peça essencial en el camí conjunt. S’han pogut construir vincles més forts i millorar la qualitat de vida de tots els residents portuguesos.