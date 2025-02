Creat: Actualitzat:

Sembla que parli de conduir, però ho estic fent d’intel·ligència artificial. Des de fa un temps, Microsoft fa servir el seu sistema d’ajuda IA, el sistema anomenat Copilot, que per art de màgia s’instal·la a qualsevol dels seus productes, perquè la tinguis sempre a mà. Sols faltaria! Si fas servir Microsoft Word, el programa que sempre he utilitzat per escriure, Copilot surt amb el corresponent símbol, a dalt, a la dreta de la pantalla, al costat de l’editor, i d’allí no hi ha qui la tregui. A més, cada vegada que comences una frase el símbol de l’esmentada IA es col·loca a l’esquerra del text, no fos cas que necessitessis ajuda. Ha estat d’aquesta manera durant una temporada. I si ets una mica neurastènic amb aquests temes, era per tornar-se boig. No hi havia manera de desactivar-la. Ara, afortunadament, ho han canviat, i des de fa uns dies, si vas a les preferències i a les eines d’edició i correcció, ha aparegut l’opció de desactivar-la. Sort! Més enllà de sensacions personals, també és veritat que l’esmentada eina per a alguns temes resulta bastant efectiva. S’ha de reconèixer. Per fer una prova, vaig obrir una novel·la inèdita, d’aproximadament 200 pàgines i li vaig demanar a Copilot que me’n fes un resum de 2.000 paraules. Amb menys de vint segons el va escriure i he de reconèixer que era bastant encertat. Vaja!, d’allò més decent, la qual cosa és per si mateixa bastant preocupant. La IA és, doncs, capaç de crear, i no dubto que a mesura que avancin els anys ho farà cada cop millor. Actualment, si entres en una aplicació com OpenAI una sèrie d’idees i paràmetres, t’escriu el que vulguis. No gaire bé, és cert, però tot canviarà. Si li dic: “Un home i una dona s’enamoren, tenen dos fills i després un es torna delinqüent, mentre que l’altre és un empresari”, i li demano un conte de 100 pàgines, l’escriu en un instant. Quin perill! El resultat és horrible; però pot donar idees, no fa faltes d’ortografia i la gramàtica és acceptable. I segur que amb els anys les prestacions milloraran. En qualsevol cas, el que mai podrà fer és treure’m el poder de la creació, l’enorme satisfacció que em motiva a l’hora d’escriure. Aquí no hi pot arribar. I sigui quin sigui el futur, mentrestant em conformaré de tenir desactivat Copilot, per viure més tranquil i sentir-me menys vigilat. Resum Copilot: “El document descriu la integració de la IA Copilot a Microsoft Word, la seva utilitat i com desactivar-la. També menciona la capacitat de la IA per crear contingut i les seves limitacions actuals. L’autor expressa preocupació per la IA, però reconeix la seva eficàcia en algunes tasques.”