Fa temps que segueixo, des de fora, el magnètic món dels ordinadors, internet i, ara, les xarxes des d’aquells visionaris en els cèlebres garatges de Silicon Valley. Ha plogut molt des dels inicis i amb tronades fortes. Amb el garlaire Trump, un gran aiguat. Em refereixo avui als actuals tecnoplutòcrates, agents fonamentals d’aquesta xarxa global de construcció sistemàtica de realitat, de generació constant de desinformació, de notícies falses i d’insults.

Ara es van entenent els viatges d’aquests oligarques per Europa, quan la UE treballava, amb la lentitud habitual, les lleis de serveis digitals i de mercats digitals, per imposar-los nous deures de transparència i obrir-ne investigacions per abús de poder. Potser ja hem fet tard. Ara, amb la “il·lustració fosca”, diuen que és la forma d’impulsar la llibertat d’expressió, la nova i agosarada ofensiva ideològica que ja tenim aquí. Un nou paradigma: llibertat d’expressió no com a dret i protecció dels ciutadans davant el poder dels estats –art. 5 i 12 de la nostra Constitució–, sinó com el dret i poder de desregular-ne les condicions de la comunicació per fomentar la desinformació i la propaganda, escalfar l’opinió volguda i crear una nova realitat. Ara Musk, Zuck i companyia es proclamen defensors de la llibertat d’expressió contra la imposició i la coacció dels poders democràtics. Es veu que regular i moderar continguts va contra la llibertat i és censura! Som ja dins de la gran conspiració tecnològica contra la democràcia liberal! No ens enganyem. Volen avui llibertat d’expressió dins dels mòbils, sense cap control i sense cap verificació, per enganyar, mentir, difamar, de manera massiva i anònima. Per cert, als nostres països democràtics caldria acabar amb l’anonimat i els perfils falsos a les xarxes socials.

D’altra banda, solament ells vigilen l’algoritme per controlar directament el discurs i el relat. I, a més, es forren! Compte! Van fent forat, adoctrinant la ultradreta sense fronteres, difonent desinformació. Que preguntin a Scholz i a Merkel, aquests dies a Alemanya, per l’erosió i les esquerdes al permanent cordó sanitari, a l’acreditat Brandmauer –el tallafoc– de totes les formacions contra l’extrema dreta.