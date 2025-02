Cada cop neva menys

Creat: Actualitzat:

Els experts estimen que la temperatura al Pirineu s’ha incrementat en 1,2 graus des de 1980 i que el mantell nival no ha parat de disminuir des de mitjan segle XX. En els darrers temps, les dades que proporcionen els diferents organismes confirmen que les zones d’alta muntanya, durant els mesos d’hivern, presenten temperatures elevades per a l’època de l’any, acumulacions de neu inferiors i, fins i tot, presència de pluges en cotes altes. Les geleres i congestes que resten al Pirineu, que són un indicador fidel d’allò que està passant, delaten la situació: de les gairebé quaranta que existien l’any 1980, encara se’n conservaven 23 el 2020 i ara tan sols en queden unes quinze. La neu protegeix els ecosistemes, actua com una mena d’abric que aïlla el sòl i, quan fon, proporciona l’aigua necessària per a la vegetació i els embassaments. Per a les estacions d’esquí és el recurs natural imprescindible, motiu pel qual l’escalfament les afecta de manera especial.

Les estacions andorranes també es veuen afectades pel canvi climàtic i, com afirma AR+I, l’augment de les temperatures pot posar en risc el turisme d’hivern. L’estació de Grandvalira va registrar, la temporada 2022-2023, una reducció del 33% de la neu acumulada, respecte a la temporada anterior, fet que va condicionar la transformació d’1,2 milions de metres cúbics d’aigua en neu de cultiu. Les estacions de la Massana es van veure igualment sotmeses a la manca de neu; ambdós sectors van consignar tan sols la meitat que la temporada anterior i van requerir 278.000 metres cúbics d’aigua per produir neu artificial. L’estació d’Ordino Arcalís, que va ser la menys afectada, amb una reducció del 17%, va requerir 100.500 metres cúbics d’aigua per produir neu artificial.

Neva menys i la neu dura poc; les primeres grans nevades arriben tard, fonen més aviat i es va perdent la sensació de fred. Al Pirineu, el nombre de dies en què el gruix de la capa de neu ha estat inferior a 30 centímetres, entre els anys 1960-2010, ha crescut de forma notable a totes les estacions i a totes les cotes; han disminuït els dies esquiables, especialment en aquelles que no disposen d’innivació artificial. Malauradament, aquesta és una situació que no presenta perspectives de millora de cara al futur.