Les creps i el màrqueting

Creat: Actualitzat:

Està tot inventat, però l’amplificació de les xarxes fa la diferència. En aquest context, el màrqueting del rebuig s’ha consolidat com una estratègia tan arriscada com efectiva. És cert que pot danyar la imatge de marca, però quan la venda d’un producte no depèn del factor prestigi, és de preu baix i apel·la a la compra impulsiva, el màrqueting del rebuig pot convertir-se en una eina potent, sobretot quan els algoritmes s’alimenten de reaccions i comentaris i es genera viralitat a cost zero.

Un exemple recent és el fenomen de la Creperia de la Rotonda. En les últimes setmanes, aquest petit comerç s’ha fet conegut gràcies a un seguit de polèmiques. Resultat? Llargues cues cada vespre, que veiem des de l’agència, a 20 metres. Segurament molts comerços envegen aquest nivell d’exposició, òbviament evitant la controvèrsia, però el màrqueting del rebuig es basa precisament a provocar. Els vídeos guionitzats desperten indignació, activen l’algoritme i multipliquen la difusió. Insults, comentaris crítics i mencions són el motor d’aquesta estratègia, però tot és un muntatge. Quan les càmeres s’apaguen, la creperia funciona com qualsevol altre establiment andorrà: s’hi parla català, la carta està disponible en català i dubto molt que s’hi agredeixi cap client, celíac o catalanoparlant.

Aquesta dinàmica no és nova i és habitual entre creadors de contingut que busquen notorietat ràpida, com venedors de cursos, pseudomentors i onlyfaners, una fauna cada cop més present al nostre país, que deteriorant la imatge d’Andorra a internet entenen a la perfecció com treure partit dels algoritmes. No és casual que alguns d’aquests youtubers ja hagin fet publicacions en col·laboració amb la Creperia de la Rotonda.

Diu la dita que “no hay mayor desprecio que no mostrar aprecio”, però sé que no és gens fàcil resistir-se a determinats continguts. Les nostres febleses són la força dels qui utilitzen el màrqueting del rebuig. I mentre hi hagi persones que, indignades, facin servir les xarxes socials per cancel·lar, qui empri aquestes estratègies sempre anirà un pas al davant.