Endavant i enrere

Si busques a Google la foto d’un pollet de gall dindi, tens molts números de trobar-te amb imatges que no són d’un pollet de gall dindi. Potser en faig un gra massa i la cosa no té més recorregut que el d’una curiositat que va circular per xarxes ara fa uns mesos. El cas, però, és que aquesta contaminació de la informació em sembla un resum perfecte de la situació delicada en què es troba el coneixement científic en els nostres temps. La cosa em recorda un acudit del gran Quino on en diferents vinyetes va traçant la biografia d’uns panets, d’ençà que un pagès llaura la terra per plantar-hi els cereals fins que un cambrer els col·loca amb cura al damunt dels platets de la taula llarga d’un dinar d’empresa. A la vinyeta final, els comensals es llancen els panets els uns als altres. Som una mica aquí. Si ens fixem en tot el coneixement que cal haver desenvolupat per poder estudiar els galls dindi, distingir-los exactament d’altres espècies properes, posar-los un nom, retratar-los i compartir-ho en un espai virtual accessible a tot el món, facis la cerca en l’idioma que la facis, i ho comparem amb l’esforç mínim que ha suposat a uns centenars de persones demanar-li a un chat una imatge d’un pollet de gall dindi i compartir-la, aquest desequilibri retrata prou bé el lloc que destinem avui al coneixement. Ens encaminem a un escenari en què els obstacles principals per conèixer-nos i entendre’ns millor i trobar millors solucions als reptes compartits a què ens enfrontem no són la manca de dades o d’eines, sinó la recepció dels coneixements que s’obtenen amb aquelles dades i amb aquells instruments. El problema actual de la ciència no és la seva dificultat per avançar, sinó la facilitat amb què pot ser frenada: infrafinançant-la, desprestigiant i atacant els qui la practiquen, donant el mateix espai als mitjans als qui aporten respostes sòlides a problemes complexos que als qui s’ho ventilen amb la primera ocurrència que se’ls ha passat pel cap, exigint enunciats simples, exposicions ràpides... Per seguir avançant, em temo que per un temps ens caldrà dedicar més esforços als factors socials que la frenen que als reptes tècnics per seguir avançant. Tota una lliçó (aquesta de la dimensió social de la ciència) també per als científics de bata blanca.