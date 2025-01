Creat: Actualitzat:

Ara fa gairebé dos anys que els divendres alterno aquest espai d’opinió del Diari d’Andorra amb el meu company Pere Baró. Havia pensat fer l’article d’avui sobre la possibilitat de construir en terreny agrícola, com sembla que demanen els propietaris.

Tanmateix, una pseudonotícia de primera plana en aquest mitjà ens ha fet reflexionar sobre la funció de columnistes habituals i hem pres la decisió de renunciar-hi. Ja coneixem la línia editorial del Diari i el contingut no ens va sorprendre, però s’hi barrejaven expressions subjectives més pròpies d’un article d’opinió malintencionat que d’un text informatiu, i el to de menyspreu cap al Partit Socialdemòcrata era tan manifest que la gota ha fet vessar el got.

He de dir que em sap greu, perquè durant un temps de la meva joventut considerava que aquest era un mitjà de referència i fins i tot hi vaig treballar. Hi hem pensat i ho hem debatut, i hem arribat a la conclusió que no val la pena. Ja sabem que, en un entorn conservador, l’activitat política té moltes espines i poques alegries, sobretot per a la gent d’esquerres. Que la intenció de millorar la cohesió social i reduir les desigualtats, ara mateix, no està ben vista. Que els objectius de defensar els drets humans, preservar el medi ambient i fer justícia no estan de moda. Precisament per això, fins ara pensàvem que calia aprofitar la presència mediàtica per donar visibilitat als nostres plantejaments.

Malauradament, però, constatem que la premsa escrita segueix la tendència general a les xarxes socials o altres mitjans digitals a cercar els clics fàcils i els comentaris tòxics. Si les nostres opinions no han de servir per afavorir el debat constructiu i l’esperit crític, sinó per alimentar l’insult, la xenofòbia o el classisme, val més buscar altres espais. No volem contribuir a crear un ambient propici a l’odi i la desqualificació.

Per nosaltres, la política encara és un mitjà per millorar la societat, i la llibertat d’expressió no es pot convertir en una arma llancívola per defensar interessos espuris a qualsevol preu, sinó que ha de ser un dret fonamental exercit amb responsabilitat.