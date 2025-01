Tecnologia i joves en positiu

Creat: Actualitzat:

L’aplicació B-resol ha demostrat ser una eina valuosa en la lluita contra l’assetjament escolar que, de mica en mica, es consolida i ajuda que els possibles casos es detectin i es puguin previndre.

Aquesta aplicació no tan sols serveix per detectar casos d’assetjament escolar, també és una plataforma per alertar sobre altres casos de malestar dels joves, com poden ser temes relacionats amb la salut mental, conflictes, etc. La capacitat de l’aplicació per abordar diverses qüestions la fa indispensable en l’entorn escolar actual, en què els problemes dels joves són cada vegada més complexos i interconnectats. No és possible saber-ho, però estic segura que l’aparició d’eines com aquestes, en cas d’haver-les tingut anys enrere, hauria pogut evitar possibles casos d’assetjament i hauríem protegit els joves –ara adults– de manera més efectiva.

Tot i els problemes que pot generar l’abús de la tecnologia entre els joves, és innegable que eines com B-resol aporten molts beneficis. La tecnologia, quan s’utilitza de manera responsable, pot ser una aliada poderosa en la protecció i suport dels estudiants. A més, l’ús de plataformes digitals per a la detecció i intervenció permet donar una resposta més immediata i discreta, fet que pot ser crucial per a les potencials víctimes. Ensenyar als joves a fer un bon ús de les eines de les quals disposen també forma part del seu desenvolupament integral i és feina de tots contribuir que això sigui possible.

B-resol és una aplicació profitosa que, tot i els desafiaments actuals associats amb l’ús de la tecnologia, ofereix una alternativa efectiva i versàtil per combatre l’assetjament escolar i altres problemes que afecten els joves. La seva implementació, juntament amb les millores en els protocols d’actuació contra l’assetjament i l’autonomia dels centres educatius, representa un avenç significatiu en la creació d’un entorn escolar més segur i saludable per a tots els estudiants. En definitiva, fer un bon ús de les diverses eines tecnològiques de les quals disposem és essencial per poder fer front als nous reptes de la societat.