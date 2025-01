Nous temps

Creat: Actualitzat:

L’actual president dels Estats Units, Donald Trump, continua sent una figura controvertida i divisiva.

La seva arribada a la Casa Blanca no deixa ningú indiferent.

Si analitzem les seves polítiques, podem identificar algunes àrees clau en què el seu lideratge ja ha començat a influir tant a escala nacional com internacional.

Des de la perspectiva econòmica continua buscant la revitalització de l’economia mitjançant una reducció d’impostos per a les grans empreses, un augment de les despeses militars i una política comercial agressiva.

De fet, les seves declaracions continuen amb aquesta estratègia de proteccionisme. A Europa, per exemple, el sistema de comerç internacional es pot veure alterat per un augment de les tarifes i les tensions amb els països rivals. Moltes empreses que depenen de l’exportació o de les cadenes de subministrament globals podrien veure’s afectades per l’augment dels costos. I de retruc, les petites i mitjanes empreses hauran de lluitar per mantenir la seva competitivitat davant les noves barreres comercials.

A més, les polítiques fiscals de Trump podrien generar una concentració de riquesa encara més gran entre els grans conglomerats empresarials, afeblint la capacitat adquisitiva de les classes mitjanes i baixes, una dinàmica que ja va ser evident durant el seu primer mandat.

Alhora continua tenint una gran influència en la seva visió del món. Els seus primers dies de mandat ja es troben marcats per una política exterior clarament radical, abandonant acords internacionals com el de París sobre el canvi climàtic, retirant-se de l’Organització Mundial de la Salut i dificultant les relacions amb aliats clau com la Unió Europea.

Una de les accions més contundents és la seva contribució a la polarització social i política als Estats Units. La seva retòrica agressiva, sovint carregada de discursos xenòfobs, intensifica les accions sobre la immigració il·legal.

Els discursos que ell fomenta poden inspirar moviments similars en altres llocs del món, on el populisme ja ha guanyat terreny en certs estats. La divisió política a escala global podria intensificar-se, amb repercussions sobre el debat intern sobre la immigració, els drets civils i la identitat nacional.