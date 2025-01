25 anys més de socialdemocràcia

Creat: Actualitzat:

Aquest 2025 està ple de fites. De segur que per a vosaltres també ho és amb algunes de personals, les quals us fan encarar aquest any amb més ganes i motivació. Per al Partit Socialdemòcrata, i per a la nostra militància, aquest és un any especial, ja que complim 25 anys.

Des del PS actual estem molt orgullosos de ser el partit polític amb més recorregut de forma ininterrompuda en el panorama nacional, amb una ideologia marcada i clara, i amb una història que cap altra formació política té al nostre país. Per això, també vull donar les gràcies i tenir un record especial per a tots aquells i aquelles persones que fan i han fet del Partit Socialdemòcrata un partit de govern centrat en les persones i amb l’estat del benestar.

Soc conscient que cal mirar endavant i seguir treballant per a un PS viu i fort, per un quart de segle més, com a mínim, malgrat que alguns vulguin enterrar-lo massa ràpid i el vulguin desprestigiar contínuament. Tenim la gran sort de poder dir, amb orgull i en veu alta, que som els únics que comptem amb una riquesa inigualable: experiència i joventut.

El PS, tal com ens vau demanar en les darreres eleccions generals, s’ha renovat amb gent que podia haver-se quedat en un segon pla, però que ha passat a primera línia amb ganes de continuar la feina que s’ha fet i engegar-ne de nova. Un PS renovat amb ganes, sense oblidar ni deixar de comptar i d’escoltar les persones que han lluitat pels drets de totes i tots nosaltres. Hem abanderat i encapçalem la lluita de classes, amb exemples com l’avortament lliure, la doble nacionalitat, els drets electorals, els dels treballadors i treballadores, la lluita feminista, etcètera.

Estic molt orgullós de fer part d’un partit històric amb passat, present i futur, malgrat que alguns (amb interessos personals o partidistes) vulguin fer creure que el PS no és el de fa 25 anys. Des de la nostra part anem responent amb la feina feta i amb tota aquella que queda, així com amb molts més anys de socialdemocràcia i de polítiques d’esquerra a Andorra, l’única solució per als problemes que coneixem.

Seguim plegats, doncs, pels 25 anys següents i els que han de venir.