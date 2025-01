Creat: Actualitzat:

L’aprovació de la llei òmnibus és una prioritat del Govern per regular el creixement i fer-lo més sostenible. El projecte de llei preveu els principals problemes que neguitegen la societat andorrana, com ara la inversió estrangera, els pisos turístics, la immigració i l’habitatge. La preocupació d’una part de la classe política per controlar aquest ritme d’expansió, compartida amb amplis sectors de la societat, és conseqüència d’un procés que desborda les capacitats del país. Els afiliats a la CASS han augmentat un 23% durant el nou mil·lenni, mentre que la població ha crescut un 30%. Aquest augment, tot i ser inferior al d’èpoques passades, no és assumible en un país amb un territori limitat que dona mostres de no poder absorbir l’actual creixement sense minvar la qualitat de vida de què tant s’ha fet gala.

La història es repeteix: després de la Segona Guerra Mundial, Andorra va exercir un poder icònic com a territori d’oportunitats que li va fer viure un procés de creixement tan accelerat que el Consell es va veure obligat a frenar-lo. L’any 1947, el síndic Cairat va suspendre temporalment als estrangers tant la concessió de permisos de residència com les sol·licituds per crear indústries i comerços de tota mena. Fins i tot, el Llibre d’Actes del Consell parla de “torbonada gegantina”, per referir-se a l’al·luvió de persones i capitals que constituïa un perill per a Andorra, donada la reduïda extensió del país. L’activitat dels estrangers també es va regular amb la restricció en la compra de terrenys urbanitzables, limitant-la a 500 metres per família i prohibint la venda posterior a un altre estranger.

Les solucions que pretenen recuperar antics projectes de mobilitat per continuar creixent no deixen de ser pegats per perpetuar un sistema econòmic voraç. És una obligació moral afrontar el repte de conciliar la pressió sobre els recursos naturals, exercida pels motors econòmics, amb la necessitat de garantir la pervivència dels serveis ecosistèmics existents. Aquesta va ser la raó que el Consell General, fa cinc anys, encomanés la realització d’uns estudis sobre la capacitat de càrrega del país, amb la finalitat de garantir un desenvolupament sostenible i assolir els objectius fixats per la comunitat internacional.